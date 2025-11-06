陸男金門倡「統一」 陸委會：將查有無邀請單位

（中央社記者李雅雯台北6日電）中國大陸盧姓男子今天上午在金門縣府前拋撒「統一」傳單，下午被強制驅逐出境。陸委會表示，將調查盧姓男子背後有沒有邀請單位，對於邀請單位將有一定的裁罰。

大陸委員會（陸委會）6日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，盧姓男子透過小三通到金門旅遊，從事與許可目的不符活動，移民署今天下午執行強制出境作業。

梁文傑強調，將查盧姓男子背後有沒有邀請單位；倘若有，將要求邀請單位說明，也會對邀請單位有一定的裁罰。

廣告 廣告

盧姓男子今天上午在金門縣府前拋撒寫有「統一台灣」等文字傳單，拿著1面為中華民國國旗、另1面為中共五星旗的旗幟，後被金門縣府人員與保全攔下。

移民署今天下午執行強制出境作業，盧姓男子搭乘下午3時30分船班離開金門，他在前往碼頭途中，數度高喊「兩岸和平統一」、「打倒台獨」等口號。（編輯：楊昇儒）1141106