陸男釣魚觸電亡家屬求償705萬 法院「1理由」判電企僅賠10%

大陸河北香河縣一名男子在河道釣魚時不慎觸碰高壓線身亡，其家屬向電力公司及水務局提出索賠。近日，香河縣人民法院作出一審判決，認定死者存在重大過失，判決電力公司僅需承擔10%的賠償責任，賠償金額為15.1萬元人民幣（約66萬元新台幣），遠低於家屬原本要求的162萬元人民幣（約705萬元新台幣）。

陸男河邊釣魚誤觸高壓電死亡，家屬提告求償。（示意圖／pexels）

據《紅星新聞》報導，法院審理查明，2024年10月14日上午10時許，陶姓男子在10千伏李莊路線五百戶鎮三百戶村南青龍灣河釣魚時，觸電意外身亡。事故發生後，香河縣公安局五百戶派出所接警到現場處置，法醫也到場勘驗。香河縣人民醫院救護車出車記錄顯示，患者呼吸心跳停止，左手有電擊傷口，瞳孔散大固定。

根據現場勘查，由某乙供電公司的專業人員測量，坡上釣箱位置距高壓線架空垂直距離為西側5.1米，中間5.2米，東側5.3米，坡下河道水面距高壓線架空垂直距離為中間約9米。事發地點屬於開放式河道，周圍為樹木、田地、河灘等，交通不便。

法院認為，本案應適用無過錯責任原則。某乙供電公司作為案涉高壓線路的經營者，從事高壓活動造成陶某觸電死亡，應承擔高度危險侵權責任。然而，陶某作為完全民事行為能力人，應當預見在高壓線路下釣魚存在的危險，但仍在該處從事釣魚活動，存在重大過失，法院因此判決減輕某乙供電公司的責任。

法院認定死者存重大過失，判電力公司僅需承擔10%賠償責任。（示意圖／photoAC）

對於陶某家屬主張的線路架設方某甲電力公司應承擔責任，法院認為，經測量，案涉高壓線路距地面的垂直架空高度均高於法規要求的5米，符合法律規定。同時，事發地點非人口密集區，也非人員活動頻繁地區，電力公司沒有在該處設置警示標誌的法定義務。

法院也駁回了陶某家屬對水務局的訴求，認為水務局作為河道的行政主管機關，其主要職責是強化對河道的開發、利用和保護，陶某觸電死亡與河道管理不具有直接因果關係。

最終，法院認定陶某死亡造成的損失為151萬元人民幣（約657萬元新台幣），判決由某乙供電公司按照10%的比例予以賠償，即15.1萬餘元人民幣，剩餘90%由陶某家屬自行承擔。

