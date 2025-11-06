金門縣政府前竟有中國籍男子大膽撒發統一傳單，並揮舞自製的混合中華民國與中國國旗，場面驚人！該名盧姓男子於6日上午散布兩岸統一文宣，隨身攜帶500張傳單和旗幟，儘管最後遭移民署依法強制遣返，但他直至出境前一刻仍高喊「打倒台獨，兩岸和平統一」等口號。目擊民眾形容盧男精神狀態看似正常，對警方態度卻相當囂張，引發熱議。

陸男闖金門縣府「撒統一傳單」！揮混合國旗 遣返前仍高喊反台獨。(圖／TVBS)

一名中國籍男子於6日上午在金門縣政府前展開統一宣傳活動，不僅撒發兩岸統一傳單，還揮舞自製的混合中華民國與中國國旗。此男子隨後被移民署依法強制遣返，然而直至出境前一刻，他仍持續高聲喊叫反台獨口號。監視器畫面顯示，這名男子大膽闖入縣府，在縣政府大門口及周邊地區大量散發傳單，引起民眾注意並通報警方處理。

廣告 廣告

陸男金門府前撒「統一文宣」 出境前喊反台獨。(圖／TVBS)

監視器畫面記錄了整個過程：該男子一手扛著旗幟，一手拿著傳單，走上金門縣政府前的台階，隨即揮手將大量傳單撒向大門口。灑完傳單後，他轉身離開，一邊走一邊繼續丟撒傳單，同時不忘揮舞手中那面混合了中華民國與中國元素的自製國旗。目擊民眾表示，這名男子沿途散發傳單，精神狀態看起來正常，最後一把傳單則丟在大門口。令人意外的是，男子散發的傳單正面使用繁體字印製統一台灣的文宣內容，背面則是滿滿的敘述，只有落款署名處使用了簡體字。

陸客金門府前撒統戰傳單 遣返仍高喊反獨。(圖／TVBS)

目擊民眾描述，該男子於9點20分時先在馬路上灑了一次傳單，隨後直接走進縣府，在前廳大門口再次散發傳單。民眾表示已先將部分宣傳單收起並通知警察，而該男子對此相當配合。據了解，這名來自中國的盧姓男子於5日以小三通個人旅行名義入境金門，隨身攜帶500張傳單和自製的混合國旗。他在金門過夜後，於6日早上前往縣政府實施計畫，面對警察時態度囂張，高喊「打倒台獨，兩岸和平統一」等口號。

儘管盧男知道自己的行為違法，但他仍認為已達成宣傳目的。移民署南區事務大隊金門專勤隊長黨昱泰表示，移民署依照台灣地區與大陸地區人民關係條例第18條規定對盧男執行強制出境。盧男於6日下午被遣返，移民署同時規定他在一定時間內不得再次入境台灣。

更多 TVBS 報導

中國推「科技人才K簽證」與美搶人 陸青年憂競爭更白熱化

川普模仿習近平官員「站得直挺挺」！ 虧范斯「只會插嘴」

中國男金門縣府前舉五星旗！還發「統一台灣」傳單遭驅逐出境

西門町揮五星旗喊「台灣是中國的」 2日男遭驅逐出境不准再來

