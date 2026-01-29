陸男4年前賣金條借友63萬 遇金價暴漲要求「加倍奉還」

國際金價近年來狂飆，現貨黃金今（29日）更突破5500美元，創歷史新高。大陸遼寧一名男子4年前賣金條變現，借給朋友14萬元人民幣（約63萬元新台幣），後因金價暴漲，男子告上法院要求對方按金條現值翻倍償還。

王某民4年前賣金條變現借友14萬人民幣，後金價暴漲要求「加倍奉還」。（示意圖／pexels）

據《上觀》報導，王某民與王某原為朋友兼雇傭關係。2022年至2024年期間，兩人產生多筆債務往來。2022年，王某民借給王某現金10萬元人民幣及利息4萬元人民幣，後於2024年底轉為借款；同年4月至5月，王某民再借給王某14萬元人民幣；另有王某拖欠工資9萬4000元人民幣轉為債務。

2024年12月22日，雙方簽訂借據，確認王某向王某民共借款現金37萬4000元人民幣，承諾於2025年1月21日前還清。2025年2月，王某另出具欠據，載明「今有王某欠王某民建行金條400克（純度99.99%），共計400克」。

2024年11月至2025年3月期間，王某共還款31萬9000元人民幣。此外，王某使用王某民信用卡及大陸個人信貸平台「還唄」借款6萬6670元人民幣。一審法院認定雙方存在合法民間借貸關係，判決王某償還借款本金5萬5000元人民幣及逾期利息，並返還信用卡借款6萬6670元人民幣。

王某民不服提起上訴，辯稱出借的是「建設銀行400克金條」，非金條變賣價款14萬元人民幣。他表示當時兩人一同前往錦州百貨大樓出售金條，無論誰出售均不影響出借金條事實。王某民主張金條價格波動屬負擔較重債務，應優先履行，按起訴日市場行情計算400克金條價值30萬元人民幣要求抵債。

王某則辯稱：「當時是賣了金條，賣了18萬多，但是借給我的不是金條，是現金，現金分了三次借給我，當月及次月加一起是14萬。」

大陸法院認定借貸應以「實際交付」為準，判王某民敗訴。（示意圖／央視）

錦州中院二審認為，爭議焦點為出借的是400克金條還是14萬元人民幣借款。根據借據，王某向王某民借款現金共37萬4000元人民幣，其中包括金條出售後轉帳的14萬元人民幣借款，借據中並未體現出借金條。

法院指出，王某民與王某一同出售金條，並非將400克金條直接交付給王某，且王某民取得金條出售款後分幾次將14萬元人民幣轉帳給王某。因此認定王某民將陸續出借的14萬元人民幣按金條市價折算為400克，而非真實出借400克金條。

二審法院強調，民間借貸認定應以「實際交付」為準，本案交付實物為貨幣而非黃金，依法認定該筆債務為14萬元人民幣現金借款。2025年10月，法院作出終審判決，駁回王某民上訴請求，維持一審判決。

