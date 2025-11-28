陸發布新版軍控白皮書 時隔20年再闡述裁軍防擴散政策

大陸國務院新聞辦公室27日發布《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書，這是大陸政府繼1995年、2005年後，時隔20年再次以白皮書形式全面闡述軍控、裁軍與防擴散政策。

大陸27日發布《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書。（資料照／美聯社）

大陸外交部發言人郭嘉昆在27日例行記者會上表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是聯合國成立80週年，在此重要歷史節點發布白皮書具有重要意義。他指出，當前國際安全和軍控形勢複雜嚴峻，局部衝突和動盪多發易發，國際軍備競賽持續升級，人類社會又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇，又一次站在歷史的十字路口。

郭嘉昆介紹，白皮書系統闡釋大陸對新時代國際安全和軍控形勢的看法和政策主張，全面介紹近20年來尤其是黨的十八大以來，大陸建設性參與國際軍控進程的積極努力、務實舉措和顯著成效，彰顯了大陸積極引領全球安全治理、維護國際和平與安全的大國責任與擔當。

白皮書指出，大陸始終建設性參與國際軍控、裁軍與防擴散進程，積極貢獻大陸智慧、大陸倡議、大陸方案，致力於改善國際安全環境，增進國際安全合作，破解國際安全困境，完善全球安全治理。大陸始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝大陸外交部官網）

郭嘉昆表示，發布新版軍控白皮書，是大陸積極踐行全球安全倡議、全球治理倡議的具體舉措。無論國際風雲如何變幻，大陸將始終站在和平一邊，站在正義一邊，始終是維護世界和平與安全的堅定力量。大陸願同所有愛好和平的國家一道，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，鞏固和發展以聯合國為核心的國際軍控體系，攜手構建人類命運共同體。

大陸國防部新聞局副局長、新聞發言人蔣斌27日在國防部例行記者會上則表示，大陸一直建設性參與全球安全治理，努力推進國際軍控、裁軍與防擴散進程，為世界和平與穩定發揮了重要作用。白皮書是大陸積極踐行全球安全倡議、全球治理倡議的具體舉措，是大陸堅定維護世界和平安全、維護戰後國際秩序、維護多邊軍控進程的時代宣言。

蔣斌介紹，新版軍控白皮書系統介紹習近平關於全球安全治理和國際軍控方面的一系列重大新思想新理念新論述，突出強調大陸在傳統領域軍控和新興領域安全治理中的立場主張，全面闡述大陸對當前國際安全和軍控形勢的戰略判斷、新時代大陸軍控政策以及為推進國際軍控、裁軍與防擴散進程作出的積極貢獻，展示了大陸加強軍備控制、維護戰略穩定、減少戰爭危害的堅定決心和責任擔當。

大陸國防部新聞發言人蔣斌。（圖／翻攝大陸國防部官網）

蔣斌表示，無論國際風雲如何變幻，大陸將同所有愛好和平的國家一道，完善全球安全治理，捍衛國際公平正義，推進多邊軍控進程，維護全球戰略穩定，為變亂交織的世界注入更多確定性和正能量，攜手構建人類命運共同體。

《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》除前言與結束語外，分為五大部分，前兩部分為「國際安全和軍控形勢複雜嚴峻」、「新時代中國軍控的政策立場」，第三部分則介紹大陸在核軍控、生物安全、化學武器等五大領域的「建設性參與國際軍控進程」，第四部份闡述大陸在外空、網路、人工智能軍事應用等新興領域的國際安全治理主張；第五部分說明大陸加強防擴散與和平利用科技國際安全的舉措與主張。

