陸發布最新海報《正義之錘封港斷線》：牽手若不歸、重擊莫後悔

大陸解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」對台圍島軍演，演習全程採實彈射擊。29日大陸解放軍發出兩張主題海報《正義之盾 破限除妄》、《正義之箭 內控外驅》後，30日上午再發布第三張主題海報《正義之錘 封港斷線》，發布內容強調，「重拳出擊、真打實封、錘頭斷尾、牽手回家若不歸、出手重擊莫後悔」。大陸軍事專家表示，海報鮮明傳達，台灣若感受不到大陸的善意，放任「台獨」以武謀「獨」、分裂國家，必然遭受滅頂之災。

據大陸《環球時報》報導，繼《正義之盾 破限除妄》、《正義之箭 內控外驅》後，解放軍東部戰區30日上午發布第三張主題海報《正義之錘 封港斷線》。據報導介紹，海報中為兩把大錘重重錘在台灣島南部和北部，寓意錘頭斷尾。「上方的錘子錘爛島內反動分子謀『獨』思想；下方的錘子錘倒了手拿民進黨徽章的『台獨』頑固分子和攜帶毒刺導彈的台軍士兵」。

大陸軍事專家稱，從地理方位來看，兩錘分別砸向高雄和基隆外海，是台灣島「內補外逃」的重要港口和航線，一旦被切斷，島內很快會亂成一團。因此這兩處也是此次軍事行動劃設的重點區域，軍事行動的重要意圖不言自明。

東部戰區的主題海報備受島內外網路關注，有網友關注到一個細節，兩個拿錘的手上都印有大陸國旗，這與東部戰區2024年發布的動態海報《回家》不謀而合。軍事專家認為，這雙大手，既可「牽手讓你回家」，也會「出手重錘猛擊」，鮮明表達台灣若感受不到大陸的善意，放任「台獨」以武謀「獨」、分裂國家，必然遭受滅頂之災。

