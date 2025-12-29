陸發布軍演海報《正義之盾破限除妄》 專家：展示台對美軍購是枉然

大陸東部戰區無預警宣布自今（29）日開始，組織「正義使命-2025」對台圍島軍演。隨後，東部戰區發布宣傳海報《正義之盾 破限除妄》。海報中，2塊刻有長城圖案和「八一」軍徽的巨大盾牌分別插在台島東北、東南外海，2艘駛向台島運有「海馬斯」等武器的集裝箱貨船折返，3架大力神運輸機返航，3艘維吉尼亞級核潛艇在水下被攔截。大陸軍事專家表示，東部戰區發布的海報充分展示解放軍的實力：無論多少軍購在解放軍的銅牆鐵壁面前都是枉然。

大陸東部戰區發布宣傳海報《正義之盾 破限除妄》。 （圖／翻攝微信公眾號「東部戰區」）

《環球時報》報導，大陸東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校29日表示，自今日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。隨後，東部戰區發布海報《正義之盾 破限除妄》。海報上刻有2塊盾牌、2艘駛向台島運有「海馬斯」等武器的集裝箱貨船折返，3架大力神運輸機返航，3艘維吉尼亞級核潛艇在水下被攔截。

此前，美國17日宣布，將向台出售價值超過111億美元的武器裝備，這一金額創下美國對台軍售的歷史之最，其中就包括82套「海馬斯」遠程精準打擊系統。對此，大陸軍事專家對《環球時報》表示，這個「盾」的警告意味十分濃烈，就是針對此次美對台史無前例的111億美元額度軍售，明確告誡民進黨，無論多少軍購在解放軍的銅牆鐵壁面前都是枉然。

這位軍事專家進一步分析表示，從海報中顯示的地理方位來看，「這2塊盾牌正好卡住了宮古海峽和巴士海峽，是台島對內物資補給和對外艦機疏散的重要通道，特別是巴士海峽海水深，是外來潛艇進出的關鍵通道，解放軍的意圖不言而喻。」

據報導分析，海報中的盾牌特意將底部磨成刀鋒形狀，寓意為「攻守兩用」，「一斷『台獨』勢力倚外謀『獨』的癡心妄想，二斷外部勢力攪局台海的險惡用心，三斷『台獨』分子棄島逃命的黃粱美夢。」

