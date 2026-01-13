陸百萬網紅「你的渡口」驚傳離世！曾為還債轉戰成人平台

中國大陸網紅你的渡口經傳離世。（圖／翻攝自你的渡口抖音）





中國大陸29歲網紅部落客「你的渡口」被網友暱稱是「口子姐」，在抖音上擁有百萬粉絲，驚傳在元旦當天離世，有陸媒找到家屬證實死訊，遺體也已火化。

網紅口子姐傳出離世消息。（圖／翻攝自阿姆斯壯微博）

網紅口子姐傳出離世消息。（圖／翻攝自阿姆斯壯微博）

根據陸媒《四川觀察》報導，「口子姐」於1月1日元旦當天凌晨送醫搶救，最終宣告不治，口子姐的母親向媒體證實，女兒遺體已於12日在上海火化。中國大陸社群平台微博也瘋傳疑似口子姐好友和媽媽的對話截圖，死訊來得突然讓好友震驚不已，傳訊關心口子姐媽媽，坦言前幾天還有收到她的訊息，怎麼就突然搶救最終不治，而疑似口子姐媽媽則回覆「是走的突然，是突然死亡猝死的」「她喜歡熬夜，心臟也不太好」。

微博瘋傳疑似「口子姐」好友和媽媽的對話截圖。（圖／翻攝自芒果衝浪日記微博）

微博瘋傳疑似「口子姐」好友和媽媽的對話截圖。（圖／翻攝自芒果衝浪日記微博）

擁百萬粉絲轉戰饒舌圈

「你的渡口」本名張純，抖音帳號擁有超過百萬粉絲，早年以分享潮流穿搭聞名，因為外型清純時常分享球鞋穿搭被稱為「球鞋女神」，迅速累積高人氣，更曾參與饒舌選秀節目《說唱聽我的》走紅，發布過首饒舌歌曲。

潮牌破產 為還債轉戰成人付費平台

除此之外，她還經營的潮流品牌店，但因疫情影響導致資金鏈斷裂，最終陷債務危機宣告破產，更因此罹患憂鬱症，她為了解決債務2024年轉戰成人付費平台，當時一度遭網友攻擊，她去年也曾在直播中自曝感染梅毒，導致皮膚潰爛，身心也連帶受到影響。

好友哀悼

Rapper六一船長也發文哀悼，「你的渡口，你很容易快樂，也很容易不快樂。你直播哭出鼻涕泡的那天，我坐在你旁邊。我多希望你只是告別了這個紛雜的圈層回到家裡過自己開心的生活，我能某天在路上遇到你，我們再一起拐進路邊的一家麻辣燙店去涮魚丸。我也賺了很多錢，我們再去吃長沙那一家我們常去的龍蝦館，這次必須讓我結帳。」

六一船長也心碎表示，多希望這一切都是假消息，希望媽媽的聊天記錄是偽造的，希望她只是透過這種極端的方式強行讓網路遠離她的生活，「就算這樣，也沒有人會怪你，寶貝。健康最重要，開心最重要，活著最重要。」



