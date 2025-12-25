陸盤踞廣東十餘年黑幫組織覆滅！非法斂財8千萬 首腦獲無期徒刑

大陸最高人民檢察院於24日發布一批檢察機關常態化開展掃黑除惡鬥爭典型案例，其中涉及廣東省東莞市的「王某等人組織、領導、參加黑社會性質組織案」入選。該組織首腦王某（綽號「猴子」）因組織、領導黑社會性質組織罪等多項罪名，最終被判處無期徒刑。

曾盤據 廣東東莞十餘年的涉黑組織覆滅。 （示意圖／unsplash）

綜合大陸媒體報導，王某於2010年左右開始在東莞市大朗鎮參與開設賭場，為聚斂錢財，他以鄉情為紐帶，網羅大批以湖南某地籍為主的社會閒散人員。該團夥透過暴力、威脅等手段驅趕、吞併大朗鎮新馬蓮村一帶的其他賭場。2013年，因被害人常某恆拒絕合作開設賭場，王某糾集數十人持砍刀、鋼管等工具打砸常某恆夫婦經營的商店，極大提升了該團夥在新馬蓮村一帶的不法影響力。

王某因該案被抓獲，冒用黃某的身分被判刑入獄。在服刑期間，王某透過其妻子李某等人探監傳送信息，仍實際控制該犯罪團夥，由王某康、肖某等人代為管理賭場及團夥成員，繼續爭奪勢力範圍。2015年4月刑滿釋放後，王某繼續招攬、發展團夥成員，對外以「公司」名義管理、控制新馬蓮村一帶的賭場。

為樹立自己在犯罪組織中的權威，王某透過發放固定工資、為違法犯罪的組織成員發放「跑路費」「安家費」等方式拉攏成員，對不服從管理的組織成員實施毆打懲戒。至此，一個架構明確、等級森嚴，以王某為組織者、領導者，王某康、肖某等10人為骨幹成員的黑社會性質組織正式形成。

曾盤據 廣東東莞十餘年的涉黑組織頭目獲判無期徒刑。 （示意圖／pexels）

2013年至2021年間，該組織在新馬蓮村一帶為非作惡，欺壓、殘害群眾，對當地賭場形成實際控制，透過非法開設賭場攫取利益高達1800萬元人民幣（約8000萬元新台幣）。十餘年間，該組織共實施開設賭場犯罪10起、故意傷害犯罪3起、尋釁滋事犯罪8起、非法拘禁犯罪1起、洗錢犯罪1起、偽造身份證件犯罪1起、違法事實2起，造成1人死亡、2人輕傷、6人輕微傷。

東莞市人民檢察院、東莞市第二市區人民檢察院經審查，認定王某等26人構成黑社會性質組織犯罪，先後於2022年10月14日、2022年11月28日向法院提起公訴。2023年8月2日，一審法院以組織、領導黑社會性質組織罪、故意傷害罪、開設賭場罪等罪，數罪併罰，判處王某死刑，緩期二年執行，並處相應附加刑。對其餘被告人分別判處有期徒刑16年至10個月不等。

2024年6月11日，廣東省高級人民法院認定王某二審期間檢舉他人犯罪構成立功，依法改判為無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；其餘全部駁回上訴，維持原判。

