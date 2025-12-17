陸破獲特大走私孕婦血液產業鏈 10萬人份流境外、獲利1.3億

大陸廣州海關緝私局近日成功破獲特大走私孕婦血液樣本案，出動265名警力在廣州、佛山、深圳三地同步收網，打掉2個專業走私犯罪團伙，26名嫌疑人全數落網。經初步查明，涉案團伙累計走私出境孕婦血液樣本超過10萬人份，非法獲利超過3000萬元人民幣（約1.3億元新台幣），涉案範圍覆蓋全大陸23個省份，為廣州海關緝私局近年偵破的規模最大、涉及面最廣的同類案件。

涉案團伙累計走私出境孕婦血液樣本超過10萬人份。 （圖／翻攝《央視新聞》）

《央視新聞》16日報導，廣州海關緝私局偵查一處副處長鄭重表示，從2022年起，緝私部門就對口岸查獲的血樣違規出口案件進行監控，透過網路摸排發現，部分犯罪團伙透過網路平台，以胎兒性別鑑定名義收集孕婦血液，走私到境外進行化驗。專案組與海關風險控制、稽查部門合作聯動，對境內外涉案人員身分和進出境資訊進行調查溯源。經過一年多偵查摸排，一個組織嚴密、分工明確的跨境走私團伙逐漸浮出水面。

據報導，犯罪團伙透過社群平台發布「無創胎兒性別鑑定」、「遺傳病篩查」等廣告，使用「精準基因檢測」、「安全無風險」等話術吸引目標客戶。廣州海關緝私局偵查一處一科三級警長陳祖陽表示，團伙讓客戶掃碼添加好友，找到需要鑑別胎兒性別的孕婦客戶後，會將孕婦資訊包括胎兒孕週數發給境外化驗所確認是否符合要求，之後國內代理就會與孕婦談價格。

26名嫌疑人全數落網。 （圖／翻攝《央視新聞》）

犯罪嫌疑人收取的費用一般在2000元到3000元人民幣（約8900元至1.3萬元新台幣）之間不等。談妥後，境外化驗所會提供委託單，客戶按要求自行找「熟人」或透過部分網路醫療平台採血，再以快遞寄到指定地址。陳祖陽指出，有專人在收件地址集中血樣後，會有人把血樣透過夾藏方式，找水客（以走私應稅或違禁品牟利的人）走私通關到境外交給化驗所檢測。

為逃避監管，水客將孕婦血樣試管用膠帶捆綁在腹部、大腿內側，或藏在特製夾層的行李箱中。廣州海關緝私局偵查一處一科一級警員黃順表示，今年8月份查獲水客企圖從口岸攜帶出境的孕婦血樣共537人份。本案中核心水客頭目之一卓某，自2024年4月至2025年8月，先後組織水客將4000多人份孕婦血樣透過藏匿夾帶方式走私出境。

犯罪嫌疑人收取的費用一般在2000元到3000元人民幣之間不等。 （圖／翻攝《央視新聞》）

本案中，以李某為首的犯罪團伙在某創意園區租賃場地，購置辦公設備，偽裝成正規傳媒公司，實則專門從事走私孕婦血樣的非法活動。鄭重指出，李某反偵查意識很強，在開案前兩天就準備潛逃，當天他帶著裝有護照、港澳通行證、美元和港幣現金及隨身衣物的行李箱，已到口岸準備出境，警方在口岸附近將他抓獲。主要犯罪嫌疑人李某在不到5個月內就非法獲利高達700多萬元人民幣（約3100萬元新台幣）。

鄭重表示，大陸對於血液運輸有嚴格規定，對運輸過程中的溫度、儲存方式及全流程管控都有嚴格規範，走私血樣完全不具備這些條件。在所偵辦的案件中，已發現多次血樣滲漏和試管破損情況，部分血樣含有傳染性疾病，容易造成疫病傳播風險。依據大陸《刑法修正案（十一）》增設走私人類遺傳資源材料罪，情節特別嚴重的可處3年以上7年以下有期徒刑並處罰金。此外，大陸明令禁止非醫學需要的胎兒性別鑒定。不僅是對胎兒生命權的保護，也是為了維護健康的人口比例。目前，本案26名嫌疑人中，9人已被檢察機關批准逮捕，該案正在進一步偵辦中。

