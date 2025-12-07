陸破獲「AI換臉」作弊集團！逾百人錄取公務員 全遭開除

大陸廣東省法院6日披露一起大規模考試作弊案例，2014年至2020年間，一個以「換臉」技術和假證件混入考場的作弊集團，涉案次數多達89次，非法收費逾千萬元人民幣，至於百餘名透過此方式錄取的考生，案發後全遭開除公職。

《廣州日報》報導，法院通報指出，這個作弊集團由張姓、陸姓、李姓3人組成，以自身及王姓、楊姓等數十名高學歷人士為「槍手」，專門替人當槍手代考。他們利用電腦合成技術，製作融合考生與「槍手」臉部特徵的照片，用來線上報名與製作假身份證件，之後再由「槍手」持假證件混，進入全大陸10多個省市考場，代替考生應考公務員。

辦案人員指出，這個作弊集團在多地作案，「替考次數之多、覆蓋範圍之廣，極其罕見。」法院強調，其行為嚴重破壞考試公平性，社會危害性巨大。案件曝光後，所有透過作弊方式錄取的百餘名考生，全部遭開除，取消錄用資格者。

案發後張姓、陸姓、李姓3人，分別被判處5年至6年6個月有期徒刑不等，並處70萬元至1百萬人民幣（約309萬至442萬台幣）不等罰金，其餘被告則因組織考試作弊罪及偽造、變造身份證件罪也遭處罰，二審法院維持原判。

