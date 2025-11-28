陸示警：人形機器人正在形成泡沫風險

彭博資訊報導，中國大陸負責制定經濟戰略的國家發展和改革委員會（發改委），警告大陸人形機器人產業正在形成泡沫的風險，是罕見地對一項攸關未來轉型的科技正式表達關切。

發改委政策研究室副主任李超27日表示，當前人形機器人在技術路線、商業化模式、應用場景等方面尚未完全成熟，隨著新興資本加速入場，大陸已有超過150家人形機器人企業，數量還在不斷增加，半數以上為初創或「跨行」入局。她認為，對鼓勵創新來講是好事，但要注意防範重複度高的產品「扎堆」上市、研發空間被壓縮等風險。

李超表示，「速度」與「泡沫」一直是前沿產業發展需要掌握與平衡的問題。

彭博指出，這番言論反映北京對於產業界過度投資被視為經濟動力來源的產業，感到不安，例如過去對共享單車和半導體過度支出。

大陸的人形機器人開發與投資已大爆發，中共當局「十五五規劃」指定人形機器人為六大未來產業之一。李超說，當局目前將加速建構產業標準與評估體系，建立健全具身智慧產業准入與退出機制，營造公平競爭的市場環境，並將加速關鍵核心技術攻關，同時推動訓練與中試平台等基礎建設。

