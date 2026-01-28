陸社區超狂年節福利「5萬現金分紅+半頭豬」 居委會：每年都有

大陸河北石家莊市裕東街道的一個社區，近日因發放豐厚的年節福利引發注目。居民不僅可領取1.1萬元人民幣（約4.9萬元新台幣）的分紅，還能獲得「半頭豬」。

居民排隊領豬肉。（圖／翻攝《極目新聞》）

陸媒《極目新聞》報導，根據小馬社區居民王先生介紹，社區採「股份制」經營，一年四季都會發放福利，包括米、麵、油等食物。達到退休年齡的居民每月還可領取雞蛋、牛奶和退休金等額外福利。其中，每年都會在臘八節（農曆12月初八）發放過年福利。

網友拍攝的畫面顯示，滿載豬肉的貨車停在社區門口，居民推著小推車排隊等待，工作人員忙著分發豬肉。王先生說明，除了每人可領取半頭豬外，臘月初六當天，社區還進行現金分紅，每人發放11000元人民幣。

廣告 廣告

從「裕東街道小馬社區居委會」官方微信發布的通知可見，1月23日，該社區居委會曾預告1月26日早晨將發放股民福利豬肉，提醒大家及時領取。

陸媒27日透過街道辦事處聯繫該社區居委會，工作人員證實社區每年都有此類福利發放，表示「就是想做好自己的事」。

延伸閱讀

中職/台鋼雄鷹辦三場熱身賽 交手OISIX新潟、培證英雄

中信兄弟參加「美洲」冠軍棒球賽 主席：從台灣來墨西哥不容易

中職/台鋼雄鷹與櫻井周斗續約 新球季改穿4號球衣