陸神舟二十一號確認明晚發射！3太空人將在軌飼養4隻小鼠

大陸神舟二十一號載人飛行任務記者會30日上午在甘肅省酒泉衛星發射中心召開。據介紹，神舟二十一號載人飛船將於北京時間31日晚上11點44分發射。

神舟二十一號載人飛船將於北京時間31日晚上11點44分發射。（圖／翻攝《央視新聞》）

據發言人介紹，在這次任務中，神舟二十一號太空人將於空間站駐留約六個月，主要目的是與神舟二十號乘組完成在軌輪換，開展空間科學與應用工作，並實施太空人出艙活動等任務。

按照計畫，神舟二十一號太空人在軌期間將新開展27項科學與應用項目，其中包括首次在軌實施齧齒類哺乳動物空間科學實驗，選用兩雌兩雄4隻小鼠在太空中飼養，研究失重、密閉等空間條件下對小鼠行為模式的影響等等。

此次任務的太空人由張陸、武飛和張洪章組成，張陸擔任指令長。這三名太空人分別是太空駕駛員、飛行工程師和載荷專家，涵蓋了大陸現役三種太空人類型。

本次任務的太空人，左至右依序為張洪章、張陸、武飛。（圖／翻攝《央視新聞》）

目前，各項任務的準備工作進展順利，大陸的載人登月計畫也在穩步推進，目標是在2030年前實現中國人登月。

此外據介紹，兩名港澳太空人正在開展航天專業技術相關訓練，預計最早將會在2026年作為載荷專家首次執行飛行任務。而今年2月中巴雙方簽署合作協定後，大陸正式啟動了巴基斯坦太空人的選拔工作。按計劃，定選完成後，將有兩名巴基斯坦太空人與大陸太空人一起接受訓練。根據規劃和合作進展，將擇機安排1名巴基斯坦太空人以載荷專家的身份執行短期飛行任務，飛行期間除了完成乘組的日常工作外，還將承擔巴方科學實驗等工作。

據了解，神舟二十號太空人在軌駐留已188天，有望刷新大陸太空人乘組在軌駐留最長紀錄，目前各項工作進展順利，3名太空人狀態良好。

