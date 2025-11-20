陸祭日本水產禁令印度有意卡位？網友毒舌：元素週期表吃好吃滿

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，陸昨突宣布禁止日本水產品輸入，引發關注，外媒披露，印度水產業者有意卡位，不少出口商昨股價大漲，但陸網友看法謹慎，甚至吐槽。

大陸再祭出日本水產輸入禁令。（示意圖／unsplash）

據《路透社》與印度《第一郵報》報導，隨著大陸暫停進口日本水產品，印度水產品業界普遍認為，大陸需求可能轉向印度等替代供應商。數據顯示，印度去年水產品出口額達74億美元，其中蝦類占40%，美國原為印度最大市場，吸收1/3水產品出口，但自8月起美方對印度海鮮徵收最高50%關稅，業者苦不堪言。

為紓困出口商，印度政府近期批准一項計畫，用於支持包括水產品在內的勞動密集型產業。報導引述分析人士指，中國大陸需求若增加，將為印度企業帶來新契機，其中印度水產企業「Avanti Feeds」昨股價收漲近10%，為2個多月最大漲幅，另一家「Coastal Corporation」也上漲5%，該公司今年已宣布擴大對陸市場出口，以降低對美依賴。

微博網友反應曝光。（圖/翻攝新浪微博）

不過，大陸網友似乎沒這麼樂觀，一片吐槽，有人表示，「為啥要在核輻射和大腸桿菌中選擇」、「吃了他的水產，是不是元素週期表能補滿」、「日本剛走，一個更狠的來了。」還有網友說，不如發展自己的遠洋捕撈、升級漁民設備，「比進口水產靠譜」。

