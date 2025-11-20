陸祭水產禁令早有準備！ 日商出口已轉移美國、東南亞

中國大陸再度對日本水產海鮮祭出禁令。（圖／Shutterstock達志影像）

因為日本首相的「台灣有事」言論，大陸對日本一步步制裁，先是祭出旅遊警示，再出手禁止日本水產進口。不過日本水產業者表示，上次北京祭出禁令後，他們就意識到不能太依賴中國，已經把市場逐漸轉移美國、越南、泰國等地。倒是大陸民眾短時間內，品嚐不到新鮮的日本海產。

中國日前再次對日本水產實施禁令，使得在上海經營日式料理餐廳的疋田豪面臨經營困境。這項禁令讓剛於11月初恢復有條件進口的日本海鮮，不到一個月又陷入卡關狀態。日本民眾對此表示可惜，認為美味海鮮無法出口全球十分遺憾。中國消費者則普遍表示理解政府決策，部分餐廳業者已改向國內採購。此次禁令是中日關係緊張的縮影，雙方在台灣問題上的立場分歧，導致中國不僅實施水產禁令，還發布旅遊警示並取消官方交流活動。

在上海經營日式料理餐廳的疋田豪對於中國實施的日本水產禁令感到十分困擾。他表示，如果能引進日本海鮮，餐廳的產品種類會更加豐富，顧客也會更加滿意。北京政府今年6月才同意有條件解禁，11月初終於恢復進口，但不到一個月又再次卡關，讓他感到非常無奈。疋田豪希望中日關係能夠和諧相處，問題能盡快獲得解決。

美味的海鮮水產一直是日本引以為傲的出口商品，短期內中國民眾無法在國內品嘗到這些食材，讓日本民眾感到遺憾。一位22歲的日本大學生認為，日本有這麼多美味的食物，如果不能出口到全球是很可惜的事情。另一位56歲的日本民眾則表示，雖然這是中國的政策，但他感到很可惜，目前只能等待解禁，在此之前，中國民眾只能暫時忍耐。

中國民眾對此禁令則持較為理解的態度。廣州市民李小姐表示，國家的決策民眾無法干預，有得吃就吃，沒得吃就不吃。廣州市民吳先生則認為日本水產與中國國內水產差別不大，因為日本很多東西都需要從中國進口。

部分中國海鮮水產餐廳業者表示，自從日本排放核處理水後，他們就決定改向國內業者採購食材。餐廳員工崔先生說明，有些顧客一聽到食材來自日本就會立即離開，為了留住客人，他們已不再使用日本的食材，而是完全聽從國家安排。

由於北京政府從本月才開始恢復進口日本水產，且數量有限制，若再次正式關閉進口，實際影響並不大。日本水產業者也早有準備，不再過度依賴對中國的出口。在2023年中國祭出水產禁令前，日本22.1%的水產出口輸往中國，是全球最大市場。但在禁令後，日本吸取教訓，開始增加對越南和泰國的水產出口。

日媒觀察到中國官媒《環球時報》和《人民日報》近期似乎在煽動反日情緒。中國央視主播批評日本首相高市早苗的涉台言論罔顧法理和歷史事實，危害地區穩定，並引發日本民眾的擔憂和聲討。中國央視還引用日本網友貼文，要求高市早苗停手、道歉並辭職，甚至報導了在京都舉行的抗議集會。中國央視記者何欣蕾指出，抗議集會的條幅上寫著「不要拿台灣做藉口挑起戰爭，高市早苗撤回言論」。

中日官方間的緊張關係也影響兩國民眾情緒。一位赴日旅遊的中國民眾認為，日本很安全，旅遊警示與安全無關，而是因為日本政府對中國不友善。日本民眾則表示，日本從來就不需要拜託大家來訪。

中國外交部發言人毛寧批評日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。北京因此延後原訂本月舉行的中日韓文化部長級會議，從水產禁運、旅遊警示到官方交流喊停，風波持續發酵。

