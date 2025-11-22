陸禁日令擴大電影被延期 音樂會「遭便衣警闖入取消」
日本首相高市早苗近日一番「台灣有事論」惹怒北京當局，祭出旅遊禁日令，呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」，不少前往日本的航班首當衝擊。而先前傳出大陸片商決定暫緩上映日本電影，以免票房慘烈，不少日本音樂人、藝人在大陸的活動也接二連三遭取消，日本爵士樂手鈴木良雄（Yoshio Suzuki）近日在北京舉行音樂會，彩排時被便衣警察闖入，要求取消活動。
據《路透社》報導，樂手鈴木良雄（Yoshio Suzuki）和其樂團本來最近要在日本舉行活動，本周四(11/20)下午在場館進行音響測試時，便衣警察突然出現，在大陸生活了13年的德國紀錄片導演Christian Petersen-Clausen表示：「不到一分鐘後，場館的老闆就來找我，說警察跟他說所有日本人的音樂會都被取消了，且沒有商量餘地」。
而80歲的鈴木良雄和他的團隊知道此事後非常沮喪，因為他們先前花了很多時間在辦理大陸演出簽證，對於可以到北京舉辦活動很興奮，沒想到無法登台和粉絲見面。Christian Petersen-Clausen進一步表示，他聽說本周四、週五大陸許多音樂場地都收到類似的通知，一直到2025年年底，所有日本音樂家、藝人的活動可能都會被喊卡。
而微博上也整理出最近被取消的日本藝人活動名單，包括兩人樂團柚子YUZU在香港、上海、台北的三場公演、日本創作歌手美波在北京的專場、音樂家高中正義音樂會、阿川泰子音樂會、饒舌歌手KID FRESINO（佐佐木弘明）演唱會、魚住英里奈和女子樂隊花園distance的聯合巡演、人氣樂隊EOW在大陸的巡演等，讓不少粉絲哀號。
