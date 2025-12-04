陸禁日令擴大！韓團日籍成員被迫缺席 女星沮喪：想見粉絲

日本首相高市早苗的「台灣有事」論，導致大陸與日本的關係日趨緊張，不少日本藝人在大陸的活動被迫取消，包括天后濱崎步、演唱《航海王》歌手大槻真希的演唱會取消或中斷。而這把火最近燒往在韓國發展的日籍藝人，韓團「CLOSE YOUR EYES」中的日籍成員KENSHIN（櫻田健真）昨(3日)宣布不出席6日杭州粉絲見面會的舞台環節。

昨負責「CLOSE YOUR EYES」在杭州舉行粉絲見面會的「貝加魚樂BellgaENT」緊急表示：「由於不可抗力，成員KENSHIN（櫻田健真）將不出席本次見面會的舞台活動環節，但仍會如約出席全團福利環節」。無獨有偶，韓團「NouerA」上月29日在上海舉行活動，當天凌晨，官方才突然通知日籍成員MIRAKU（星澤彌樂）無法現身。

而日本偶像女團MAGMAZ的主唱Haruka最近上TBS電視台節目《THE TIME》節目，指出他們過去一年內已經在大陸活動8次，由於首相風波，同一天被通知取消12月在廣州的活動。Haruka沮喪表示，有很多粉絲期待她們在大陸的巡演，但沒辦法完成，不知道該說什麼，「我們都不知道什麼時候才能跟當地的粉絲見面」。

MAGMAZ經紀人進一步表示，許多單位向當地文化局提出申請，被拒絕的理由是「不能允許日本人演出」，他們也莫可奈何。此外，據《香港01》報導，當地康樂及文化事務署原本於12/6到明年1/7舉行了「間盛筵 — 人間煙火映百味」電影周活動，受到禁日令影響，當中3部日本電影《海鷗食堂》、《蒲公英 （4K修復版）》、《甜味人間》播放計畫也臨時被取消，可見中日緊張關係持續升溫中。

