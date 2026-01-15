陸禁日令未鬆綁！水樹奈奈3月上海演出被砍 林峯首次日本巡演延期

去年11月日本首相高市早苗「台灣有事論」惹怒北京當局，祭出旅遊禁日令，不少日本音樂人、藝人在大陸的活動也接二連三遭取消，就連天后濱崎步在上海、澳門2場演唱會也突因不可抗力因素無法舉行。事隔兩個多月，禁日令似乎還沒鬆綁，日本聲優、歌手水樹奈奈原定3月要在上海開唱，日前也緊急宣布取消。

本月13日水樹奈奈的官方網站宣布：「原定於2026年3月7日、3月8日在上海舉辦的水樹奈奈個人演唱會，由於客觀因素導致無法按計劃進行，今正式宣布本次演出遺憾取消。」並表示對對於所有期待此次演出的歌迷「深表歉意」，已經買票的歌迷將全額退款，目前未討論是否有延期的方案。

而不只日本歌手無法到大陸表演，大陸的藝人到日本的演出也傳卡關，天王林峯以《九龍城寨之圍城》在日本走紅，原本想藉最近的人氣在1月31日、2月1日首度在日本舉行演唱會，巡演名稱為「GO WITH THE FLOW」，昨(14日)他的日本官方IG突然宣布，因「考量諸多因素」宣布暫時「延期」。

林峯的官方聲明指出：「主辦單位將持續與藝人方及相關單位進行協商，朝實現補辦演出的方向積極調整中。補辦演出的日期一旦確定，將另行於官方網站公告通知」。此外，早在這之前，網上曾整理出因故「被取消在大陸表演」的日本藝人名單，如濱崎步、女歌手大槻真希、樂團柚子、創作歌手美波、饒舌歌手KID FRESINO（佐佐木弘明）魚住英里奈和女子樂隊花園distance的聯合巡演、人氣樂隊EOW、爵士樂手鈴木良雄（Yoshio Suzuki）等，就連韓團「CLOSE YOUR EYES」在杭州舉行見面會，其中的日籍成員KENSHIN（櫻田健真）也被宣布不出席舞台活動環節，但會參與全團粉絲福利活動。

