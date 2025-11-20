陸禁日本水產品進口 美駐日大使酸又來了：壓迫惡習難戒除

大陸昨（19）日又宣佈再度停止進口日本水產品，美國駐日大使葛拉斯揶揄中國大陸「又來了」。

受「台灣有事論」影響，大陸昨（19）日通報，再度禁止日本水產品進口。美國駐日大使葛拉斯今（20）日轉發相關新聞，說大陸「又來了，始終難以戒除威脅壓迫的惡習」。而日本水產業者也學乖了，知道大陸動不動就會停止進口，已經不再寄望中國大陸的大單，開始分散市場，降低風險。（葉柏毅報導）

大陸兩個星期之前，才全面恢復進口日本水產品，結果19日上午，又以「放射線檢驗不充分」為理由，通知日方再度停止水產品進口。不過外界都認為，大陸這項舉動，是對日本首相高市早苗的「台灣有事論」，所做出的報復行動。

美國駐日本大使葛拉斯，20日在「X」平台上，轉貼相關新聞，並且發文說「中國又來了」。葛拉斯說，「訴諸威迫手段，似乎是中國政府難以戒除的惡習」，葛拉斯並強調，上一次，中國不當禁止日本水產品進口時，美國出面支持日本，這次也一樣，美國會繼續支持日本。

而日本水產品業者也學乖了，雖然兩星期前，大陸宣佈重新開放日本水產品進口，但是許多水產品業者都覺得大陸態度反反覆覆，說不定哪天又由於這些那些因素而再度禁止進口，果不其然這次讓日本水產品業者猜對了。一家扇貝加工公司表示，早就決定不再依賴中國市場，所以不擔心。日本經濟新聞就指出，即使大陸停止進口，日本扇貝也不會像前一次那樣出現嚴重滯銷、行情暴跌的情況。