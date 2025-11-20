陸禁日水產 郭正亮見賴吃日本鰤魚、帆立貝脫口3字

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國大陸強烈反彈，中國大陸已暫停日本水產品進口。總統賴清德今天（20日）午間貼出午餐照，內容有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝壽司、味噌湯。前立委郭正亮表示，他看到賴清德在吃日本水產，這個「很好笑」。

郭正亮今(20日)在政論節目《新聞大白話》中表示，他看到賴清德在吃日本水產，這個很好笑。那他要不要也照顧台灣的水產？日本的水產出口中國大陸，是佔20%、870億日圓，大概台幣200多億，你真的去幫日本的忙，那台灣的水產呢？要不要對台灣的漁民交代？所以這種話最好少講，你自己都搞不來了，怎麼去幫？你能夠吃多少？

廣告 廣告

郭正亮接著表示，這就好像美國賣給中國大陸的大豆，那時不是卡住了嗎？我們說我們也願意買，願意一年增加買25億美元的大豆，結果就發現，美國賣給中國大陸的大豆，一年是150億美元左右。這到底是幫上什麼忙？

郭正亮認為，針對這件事，台灣最好不要介入，中國大陸跟日本是多種情結糾結的，不只是戰後國際法的問題，比如波茨坦公告。中國大陸認為日本違反波茨坦公告，高市早苗以前還說沒有南京大屠殺，還有靖國神社，國仇家恨都捲在裡面。

郭正亮更點出，日本真的有可能對台灣出兵嗎？機率是零，日本根本沒有想要做這件事，而是打這張牌，要激起中日的衝突，然後希望提高在日本國內的地位。

【看原文連結】