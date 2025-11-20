陸禁水產進口 日本慘了？前大使揭自民黨權力基礎：剉咧等

日本首相高市早苗日前在國會答詢時有關「台灣有事」的說法引發中日關係惡化，有日媒報導，大陸昨（19）日上午已正式叫停進口日本水產品，更傳出牛肉輸陸的磋商也已凍結。對此，我駐紐前代表介文汲認為，「中方工具箱想像很豐富」的說法一點也沒錯，日本「只有剉咧等」，自民黨的權力基礎分別是農漁民和大商社，現在大陸已對前者下手，若也對後者動手壓力會更大，因此他直言，自己並不看好高市早苗的前景。

日本共同社報導，大陸昨天上午透過正式外交管道向日方通報，將暫停進口日本水產品，相關人士稱，「中方主張有必要就福島第一核電站處理水進行監測」，此舉被解讀為針對高市早苗「台灣有事論」的反制措施。而賴清德今天在臉書、X等社群平台貼出日本料理午餐照，並表示，今天的午餐是壽司和味噌湯，他並在貼文中標註，這當中有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。

介文汲今天在政論節目《中天辣晚報》表示，日本有20%的產品銷售到大陸，大陸為日本第1大外銷市場，所以《環球時報》「中方工具箱想像很豐富」的說法一點也沒錯，「日本只有剉咧等」，大陸現在話已講明，就看高市早苗做不做，如果不做，大陸很多東西會疊加，讓日本受到壓力。

介文汲指出，日本政經體制某種程度是自下而上，自民黨的權力基礎分別是農漁民和大商社，日本廣大的農漁民大多是支持自民黨，現在大陸只是對農漁民下手，但沒有動大商社，如果真的動了壓力會更大，因此他直言，自己並不看好高市早苗的前景。

