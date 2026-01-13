陸禁稀土！日向G7求援、企業加緊囤貨 經濟學家：東京不打算退讓

日本財務大臣片山皋月。（圖／達志／美聯社）

隨著中日因台灣問題引發的外交衝突持續升溫，日本產業界擔憂北京恐切斷向東京出口關鍵礦物。儘管北京方面一再保證，民用貿易不會受到影響，但企業界的恐慌已促使日本在本週的7大工業國集團（G7）財長會議上正式提出此一議題。

據香港《南華早報》援引日媒《時事通信社》的報導，日本財務大臣片山皋月上週表示，她將於12日赴華盛頓出席7國集團會議，並將「中國稀土供應可能中斷的風險」列為重要考量。加拿大、美國與澳洲的官員也預計將出席此次會議。

分析人士指出，稀土被正式納入G7議程，反映出日本對中國掌控17種稀土元素出口的高度憂慮，這些稀土對日本龐大的製造業體系至關重要，涵蓋消費性電子產品、汽車產業，以及先進武器系統等多個領域。

專家表示，日本自2010年以來已開始降低對中國稀土的依賴。當年因釣魚台附近海域發生船隻碰撞事件，中國曾中斷對日本的稀土出口長達2個月。

根據世界經濟論壇（World Economic Forum）的數據，日本對中國稀土的依賴比例已從2010年的90%，下降至2023年10月的60%。分析人士將這一下降歸因於自其他國家的進口、本地礦產生產，以及以非稀土材料替代部分用途。然而，擺脫對中國的依賴仍是1個進展緩慢的過程，因為替代來源的建立需要很長的時間。

新加坡研究機構「亞太經濟學」（Asia-Pacific Economics）執行長比斯瓦斯（Rajiv Biswas）表示：「他們面臨的是1個立即性的問題，必須盡快找到其他來源。」

分析人士指出，日本企業界之所以憂慮，原因在於中國負責處理全球約90%的稀土供應。這項數據來自華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Centre for Strategic and International Studies，CSIS）。此外，中國的稀土價格相對低廉，更加深了全球對其供應的依賴。

東京大學公共政策研究所（Graduate School of Public Policy, University of Tokyo）科學技術政策教授鈴木一人表示：「確實存在不經由中國的供應鏈路線，但問題是成本高出許多。業界擔心，如果情況持續下去，他們將無法取得廉價的稀土。即使出口仍被允許，也需要經過許可程序，而這往往耗時甚久。」

北京方面上週宣布，將對出口至日本的「軍民兩用」產品實施管制。不過，中國官方媒體《新華社》強調，相關措施的目的是「遏制日本的再軍事化」，而非對「民用貿易」造成衝擊。鈴木指出，這類管制項目可能包括稀土。所謂出口管制，通常意味著中國出口商必須向政府申請特定貨品的出口許可，並依照買方身分進行審查與核准。

另據《華爾街日報》8日引述日本媒體報導指出，中國已非正式地「掐緊」稀土與稀土磁鐵的出口。針對有關中國企業通知部分日本買家不再簽署新稀土合約的報導，中國外交部發言人毛寧12日在北京的例行記者會上回應1名日本記者提問時表示，中國已「依照法律與法規採取相關措施。」

這一系列兩用物項出口限制，加上去年11月發布的赴日旅遊警示，以及對日本水產品的進口禁令，均緊接在日本首相高市早苗於去年11月7日發表「台灣有事論」之後。

報導補充，7國集團財長上月曾表示，已「承諾共同努力，使關鍵礦物相關的供應鏈更加多元化並降低風險」。對此，亞太經濟學的比斯瓦斯指出，日本可能會利用本週的G7會議，推動與澳洲等國就稀土來源展開雙邊或多邊協議。

另一方面，美國已對中國於2025年初針對美國買家實施的稀土出口管制作出回應，包括投資國內採礦，以及取得海外礦產資源的開採權。

據悉，日本國內許多人士認為，中國對稀土的「全面禁運」可能迫在眉睫。日本天普大學日本校區專攻亞洲研究與歷史的美國教授金斯頓（Jeffrey Kingston）表示，正因2010年的前例，東京方面對此高度警惕。東京大學的鈴木一人也表示：「大多數日本企業高層都還清楚記得2010年發生的事情。」

金斯頓估計，自2010年以來，日本政府已投入約150億美元降低對中國稀土的依賴。但他指出，產業界「依然非常脆弱，並正在為下一次風暴囤積庫存。」

前摩根士丹利亞洲區研究部董事總經理、中國獨立經濟學家謝國忠也分析，日本正為庫存耗盡的情境做準備，而這些準備行動顯示，日本「不打算在這場政治爭端中退讓。」

