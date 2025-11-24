陸稀土研究重大突破！克服絕緣實現「發光」 高清顯示、通信受惠

大陸黑龍江大學、清華大學與新加坡國立大學，共同完成一項最新研究，獲得國際知名期刊《自然》（Nature）刊登，這項研究首次實現絕緣性稀土奈米晶的高效電致發光，被視為大陸稀土技術邁向高端化重要里程碑。

《央視新聞》報導，儘管大陸在稀土儲量與冶煉分離領域，具有領先優勢，但高端功能材料與光電元件，仍受制於核心技術瓶頸，尤其是鑭系摻雜奈米晶，雖具備色純度高、穩定性佳等特性，但因本身處於絕緣狀態，無法直接被電流點亮，使其在光電應用的高附加值潛力遲遲無法釋放。

為突破限制，研究團隊提出全新「有機半導體敏化」策略，實驗顯示，這項技術可使電致發光元件效率提升76倍，並透過調控稀土離子，在單一元件實現覆蓋可見光至近紅外的全光譜發光，研究團隊成員強調，「這意味著稀土材料首次具備邁向高端顯示與光通信元件的現實可能，是推動產業化的關鍵一步。」

業界專家指出，這項成果不僅突破稀土材料在光電領域的長期技術瓶頸，也為大陸構建自主可控的高端光電材料體系，提供了全新路徑。研究團隊認為，此成果未來可望應用於超高清顯示、近紅外線通信、生物醫療成像等關鍵領域，具有重大價值。

