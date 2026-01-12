陸稀土管制出重手！傳已通知日企停簽新約、現有合同或被終止

隨著中日外交關係陷入僵局，大陸對日本的經濟制裁再度升級。多名相關知情人士透露，大陸國有企業已正式通知部分日本企業，不再簽訂新的稀土銷售合同。據稱，大陸甚至不排除終止目前尚在履行中的現有合同。這是首次確認到日本企業的稀土交易被拒。

知情人士透露大陸國企通知日本企業不再簽訂新的稀土銷售合同。（示意圖／photoAC）

日本《共同社》10日報導，知情人士透露，負責稀土銷售的大陸國有企業已向日本合作方傳達了不再續約的決定。據稱，這波限制不僅限於稀土，還涵蓋了用於半導體製造的稀有金屬的新合同。此舉代表著大陸首次將稀土這一戰略物資作為對日施壓的具體手段，兩國經貿往來面臨嚴峻考驗。

此前，大陸商務部6日公告，為維護國家安全和利益，即日起加強管制軍民兩用物項出口到日本，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口；也禁止任何國家和地區轉移相關兩用物項給日本。7日又對原產於日本的進口二氯二氫矽發起反傾銷立案調查，為大陸對特定國家實施系統性兩用物項出口管制。

對此，日本外務省7日凌晨表示，已經就此向陸方表達強烈抗議，並要求撤回。大陸駐日本大使館8日則駁回日本相關交涉。高市早苗於11日則表示，對於大陸只針對日本的舉措，與國際慣例大相徑庭「無法接受」。

這場風波的導火線始於日本首相高市早苗去年11月的涉台言論。高市早苗當時在國會表示「台灣有事可能構成存亡危機事態」，暗示日本可能介入台海衝突，引發大陸強烈不滿，批評其違反「一個中國原則」並干涉內政。

