陸稱參加明年APEC關鍵為遵守一中原則 外交部回應了
外媒今（4）日報導，大陸外交部對於我方擔憂，明年赴深圳參與APEC峰會所可能衍伸的安全問題，表示駁斥；陸方強調，台灣能否參加峰會取決於其是否遵守既定慣例和「一個中國」原則。對此，我外交部則反嗆，以「一中原則」作為參加條件，已嚴重違反APEC規範，外交部表示嚴正抗議。
我國日前曾針對明年赴大陸深圳參與AEPC峰會提出安全質疑，外交部曾對此表示，陸方去年已就峰會所有參與者的安全提供了書面保證。但外媒《路透社》報導，大陸外交部今駁斥了有關安全問題的擔憂，並強調我國是否遵守「一個中國」原則是能否參加明年峰會的關鍵。
對此，我外交部回應，我國是「亞太經濟合作」（APEC）的正式會員，與其他會員經濟體同享平等參與的權利。中方以遵守所謂「一中原則」作為台灣參與APEC活動的前提要件，已嚴重違反APEC規範及實踐，外交部對此表達強烈抗議及不滿。
在我國與理念相近國家的共同要求下，中國於去（2024）年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，並確保順利進出中國參與會議；去年及今（2025）年的雙部長會議聯合聲明，更明白納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。
因此，我國嚴正要求中方必須信守承諾，確實依據APEC規則與實踐，確保台灣平等、尊嚴且安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，並保障我國與會人員的人身安全。任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將與理念相近夥伴堅決反制。
此外，外交部也同步針對中國駐美大使謝鋒呼籲美方避免觸及所謂中國紅線一事回應。外交部批評，中方一系列行徑充滿恫嚇、挑釁且極不友善。不僅無助於區域和平穩定，更再次印證中國政府持續企圖以脅迫手段改變現狀。
外交部進一步指出，國際社會也很清楚是哪一方近年不斷在區域尋求擴張、意圖改變及挑戰現狀，並以灰色地帶脅迫，一次次破壞區域穩定及國際秩序。威權國家不能一方面對外聲稱要穩定，實際上卻是麻煩製造者，不斷片面劃設紅線並採取挑釁行徑，破壞區域乃至全球的和平與穩定現狀。
