陸稱台北故宮文物終將回歸北京 院長霸氣回「聽聽就好」

陸稱台灣文物終會回歸祖國？故宮院長：聽聽就好。（圖：國立故宮博物院臉書）

大陸北京故宮近來舉辦《故宮文物南遷紀念展》，當地充斥「深信台灣故宮文物，最終都會回歸祖國」的呼聲。民進黨立委伍麗華今（6日）質詢此事，國立故宮博物院院長蕭宗煌回應，這些說法「聽聽就好」。

立法院教育及文化委員會，今天邀請國立故宮博物院院長蕭宗煌報告及備詢。民進黨立委伍麗華指出，北京故宮百年活動以「中華文化正統」為主軸，策展主題甚至使用「遷台北返」字樣，並有前後任院長稱「台北故宮文物終將回歸祖國」，引發文化統戰疑慮。此外，大陸今年3月修訂《中華人民共和國文物保護法》，將「追討流失境外文物」納入條文，是否意味將來可能主張追討台北故宮的典藏文物？

蕭宗煌表示，兩岸故宮對這方面一直都是「各自表述」，雖然故宮文物來自紫禁城沒錯，但當時故宮文物是在中華民國合法政權時期來到台灣，登記為中華民國管理的財產，這是事實。而這些文物已跟台灣這片土地發生很多連結，是台灣文化滋養的一部分。他強調。故宮秉持博物館的角色，就是做好文物管理、研究、教育推廣、展覽等工作，至於北京故宮的說法「聽聽就好」。