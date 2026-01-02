陸稱國際支持軍演 外交部駁斥：違反《聯合國憲章》、破壞台海現狀

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；唯有台灣人民有權利決定台灣的前途，中國無權置喙。（圖／報系資料庫）

針對中國外交部在2025年12月31日例行記者會中，稱數十個國家以各種形式表達對中國軍演的支持、中方反對部分國家或機構對中國軍演表達嚴重關切等謬論，外交部1日指出，中方行為既不符合台海現狀與國際社會公認的客觀事實，也違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力的原則，要予以嚴正駁斥。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；唯有台灣人民有權利決定台灣的前途，中國無權置喙。

外交部強調，中國近日在台灣周邊無端進行軍演，不僅公然違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力之原則、再次片面破壞台海現狀，並嚴重影響台海及區域的安全與穩定，同時也嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來，不僅台灣，許多國家也都受到影響或波及，損人不利己，因此任何扈從中國非法與蠻橫挑釁行徑的國家、實體及個人，俱屬「為虎作倀」，國際社會自有公評。

外交部再次誠摯感謝連日來國際社會紛紛仗義執言，尤其是多個友邦，以及日本、英國、法國、德國、立陶宛、澳大利亞、紐西蘭、韓國、菲律賓等理念相近國家、歐盟對外事務部（EEAS）公開強調台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀，再次證明台灣「德不孤，必有鄰」。

外交部呼籲國際社會持續支持民主台灣，共同維護台海和平穩定與印太區域安全，也竭誠歡迎國際友人訪台，持續深化交流合作，共同為維護區域和平穩定作出積極正面的貢獻。

