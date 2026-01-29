陸空夾擊科技追緝，汐警震撼演練強化節日安全

汐止警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

為有效遏止強盜、搶奪、擄人等重大社會治安案件，汐止警除加強各金融機構、銀樓、商(賣)場、超商等巡邏守望勤務外，更於今（29）日10時，結合汐止區農會實施金融機構防搶演練，假想金融機構遭搶後之攔截圍捕查緝，藉此演練，檢視轄區遇重大刑案時，員警實施攔截圍捕狀況及勤務指揮中心勤務調度指管效能，以考驗員警實況執勤應變能力，讓員警熟悉各類重大案件發生之攔截圍捕作業程序，正確操作運用車辨系統及AI偵蒐技巧，俾迅速緝獲歹徒，有效防制搶奪、強盜等重大刑案，維護民眾生命財產安全。

汐止警分局指出，本次演練目的，主要使汐止警分局所屬員警均能熟稔重大、特殊刑案發生之圍捕作業程序，訓練臨場應變能力，並結合各層次之機動組合警力，運用各重要聯外道路口攔截點、車牌辨識系統等，更結合跨縣市之鄰近警察分局警力協助攔捕，擴大警力運用，於重大刑案發生後，即時追緝攔截罪犯、迅速破案，發揮勤務指揮管制功能，使歹徒不敢存有僥倖心態，以維汐止地區治安。

汐止警分局提到，此次雖然在各執行車輛均貼有「攔截圍捕演練」字樣，且案發及逮捕現場均有舉牌告示演練之情況下，但在各同仁全副武裝逼真演練，加上擲震撼彈恫嚇逮捕過程，確實讓民眾驚嚇誤以為真。另歹徒戴面具行搶，除了提升戲劇效果，過程還出動空拍機加入跟蒐、圍捕行列，並結合時事防處毒駕危害，於壓制搜身歹徒褲袋發現疑似依託咪酯電子菸，使用現行唾液快篩試劑檢測，使警察同仁熟悉檢測作業流程外，更能加深民眾印象，以收防搶、勿毒駕等政策宣導之效。

汐止警再次呼籲民眾，外出儘量避免攜帶大量現金或貴重金飾，宜使用金融卡、信用卡、數位支付等消費方式，如存領大量現款宜有二人以上同行護送，並提高警覺或報請警察機關協助護送，嚴防歹徒覬覦，存、提款時，應時刻注意身旁有無陌生人跟隨；遇有搶案發生，確記歹徒容貌、體型、特徵、衣著、交通工具（含車牌）及逃離方向，迅速撥打「110」報案，汐止分局隨時作為民眾重要之後盾，以維友善居住空間。