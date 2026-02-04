陸空齊發! 蘇巧慧搶攻親子票 率先提出"6大政見"

政治中心／綜合報導

距離九合一選舉還有兩百多天，新北市長參選人（民）蘇巧慧早已開跑，率先提出六大福利政見，包含零到六歲孩童免費施打腸病毒等疫苗、看門診免掛號費，就連65歲以上的長輩，裝假牙也有補助，蘇巧慧說自己把長跑當作短跑衝刺，希望用政見爭取選民認同。

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「大家早安大家好，感謝謝謝。」

說著一口流利台語，親握每一雙市民的手，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，把握假日和民眾面對面機會，碰到支持群眾要求合影，來者不拒。

新北市長參選人（民）蘇巧慧vs.民眾：「我要跟你照相，好好好趕快來，來李坤城李坤城。」

陸戰一刻也不敢鬆懈，而蘇巧慧長期經營水獺媽媽巧巧話頻道，用故事和繪本讓大小朋友一起走進故事世界，趕在春節前，蘇巧慧也釋出六大福利政見。

陸空齊發！蘇巧慧搶攻親子票率先提出「6大政見」。（圖／民視新聞）新北市長參選人（民）蘇巧慧：「我當新北市長，除了推動免費營養午餐，和幼兒就醫免部分負擔，長輩們有時候換假牙要花個好幾萬塊，所以我當市長會補助長輩裝假牙，最高5萬元，同時我也會將敬老卡點數提升到1000點。」

主打親子牌，除了公立國中學生午餐全免、幼兒免門診還能免費施打腸病毒等疫苗，長者裝假牙補助、敬老卡點數等，從0歲到65歲以上，蘇巧慧都要照顧。

陸空齊發！蘇巧慧搶攻親子票率先提出「6大政見」。（圖／民視新聞）新北市長參選人（民）蘇巧慧：「未來我們會繼續這樣的步調，長跑當作短跑衝刺，我想不只是我，連我一起帶領的所有新北隊，民進黨的議員們，我們會向大家證明，我們是負責任我們是值得信賴，穩定的團隊一起讓新北市更好。」

選戰倒數兩百多天，蘇巧慧把長跑比賽當短跑衝刺，陸空戰其發，端出政見牛肉，爭取選民認同。

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「台灣隊加油，新北隊出發。」

