陸突襲軍演 港媒點名台獨3大困境：美日靠不住

大陸29日起執行「正義使命-2025」環台軍演，成為史上實彈射擊最接近台灣的一次，並在今（31）日宣布演習結束，引發各界高度關注。對此，《中評社》評論分析，這次軍演測出台獨3大困境，包括「美日靠不住」、關鍵時刻無人幫。

共軍東部戰區今天晚間6點在微博發文，指出東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，「正義使命-2025」演習已圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗「台獨」分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

《中評社》評論今天表示，這次圍台軍演測出台獨的3大困境，首先，是兩岸軍力代差相距遙遠，共軍PHL-191多管火箭是這次演習的主力武器，該系統射程覆蓋、模塊化裝填與精確打擊能力，早已在歷次聯合演訓中反覆驗證，這次在台灣南北兩端海域的實彈射擊，火箭彈密集命中同一落點，再次直觀詮釋其精度。

再來，是「美日靠不住」、關鍵時刻無人幫，評論指出，先前發表「台灣有事」相關言論的日本首相高市早苗沉默了，美國這次的反應則出奇冷淡，總統川普以「他們在那個地區進行海上演習已有20年了」作回應。其三，軍演無預警、隨時「反切香腸」，評論提到，從2024年的「聯合利劍」、今年4月份的「海峽雷霆」，再到這次的「正義使命」演習，共軍在台海的演習步步進逼，收放靈活。「台獨」和外部干涉勢力相互勾連、「切香腸」的方式遭大陸「反切香腸」。

