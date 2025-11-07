陸第三艘航母福建艦正式入列！CNN：中美海上軍事競爭恐加劇

大陸第三艘航空母艦「福建艦」正式入列服役，引發國際關注，美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，此舉象徵北京在海上軍事力量重大進展，而中美海上力量競爭恐加劇。

大陸第三艘航母福建艦。（圖/翻攝《央視》）

報導指出，該艦採用電磁彈射系統（EMALS），可讓戰機以更重的武器與燃油負載起飛，從而提高遠程打擊能力。報導指出，目前全球僅有美國海軍最新的「傑拉德.R.福特號」（USS Gerald R. Ford）航母採用相同技術。而福建艦的服役，是大陸在航母技術向美國看齊的重要進展。

報導表示，福建艦的服役是解放軍海軍快速擴張的一部分，近年來，大陸造艦速度驚人，在艦艇總數上已超越美國，但美軍仍在技術與航母規模上保持明顯優勢。

報導指出，福建艦滿載排水量約8萬噸，為大陸目前最接近美國「尼米茲級」航母（約9.7萬噸）的艦型，而大陸同時正建造下一代「004型」航母，預計將結合電磁彈射與核動力技術。

報導引述2名美國航母前軍官認為，儘管福建艦具備先進設計，但艦載機起降效率可能為尼米茲級航母「約6成」，此外，福建艦仍以傳統燃料推進，意味其需定期靠港或由海上油船補給，而美國航母則可憑核能續航，理論上僅受補給物資限制。

