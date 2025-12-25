陸第一美胸明年結婚 傳男方家暴「揍到她答應」女方發聲

擁有E級上圍的女星徐冬冬被封為大陸第一美胸，2023年她和大她15歲的前男友尹子維復合，去年2月宣布訂婚。近日陸媒曬出兩人婚紗照，透露徐冬冬和尹子維決定明年2月26日在女方家鄉辦婚宴，未料又有小道消息傳出尹子維會動手動腳，暴力逼婚，對此，徐冬冬也回應了。

尹子維先前在微博上演追妻大作戰，最後終於成功和徐冬冬復合，去年更求婚成功。近日，《新浪娛樂》報導，尹子維和徐冬冬確認明年2月會在哈爾濱辦婚禮，廣邀親朋好友，兩人的婚紗照也曝光，尹子維發文說：「因為家人朋友來自五湖四海！會舉辦兩場先在哈爾濱家人和當地朋友！一場會在杭州或上海是朋友和同事！ Thanks everyone! Look forward to celebrating with you!」

而近日有網友暗指尹子維會家暴，稱女方是堅定的不婚主義，但「他屢次三番逼婚女友，甚至強行帶她去拍婚紗照，不然就拳法伺候，女友現在已經不會反抗了，麻木接受現狀了...」，徐冬冬則強調信任尹子維，「我笑了......我非常堅定的說誰動手他都不可能動手，他連蚊子咬他他都把蚊子放出窗外的人」。

尹子維日前也發文說：「有人亂寫我2婚！我是第一次結婚！亂寫者全部會6婚！」，「徐總也是第一次結婚！我老婆如果是10婚我也要娶她！我不是戀愛腦！我倆都不是！過多的話不講了！不要再亂寫！ 」，並稱自己對徐冬冬是「生理性喜歡」，先前兩人常分享教英文課的搞笑影片，徐冬冬在片中常因為學英文發音學到崩潰，尹子維說：「徐總因為英文課跟我提過分手！婚禮前別上了！我怕有變化！」笑翻網友。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

