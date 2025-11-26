陸筱晴任樂天舞蹈總監 創台灣應援在地化軟實力
（中央社記者洪素津台北26日電）樂天啦啦隊舞蹈總監筱晴從事啦啦隊行業17年，她不斷充實、找到自己的不可替代性，更把台灣啦啦隊應援在地化，她說，啦啦隊女孩不是觀眾眼中的花瓶，而是代表台灣的軟實力。
筱晴在啦啦隊行業17年，伴隨著樂天桃猿棒球隊（現名）從以前到現在，這段期間她歷經球隊的高低潮，她接受中央社專訪，分享這一路的闖蕩，她曾問自己，「我還可以再跳啦啦隊多久？」後來她找到自己的「不可替代性」，而這也適用於每一名啦啦隊女孩。
筱晴用她的青春陪伴球隊的每一個艱難時刻，「我一直相信啦啦隊不是只有陪著球隊勝利，我們可以陪球隊和球迷度過低潮，因為啦啦隊就是正能量的代表。」
當然啦啦隊女孩除了有正能量還不夠，筱晴從啦啦隊女孩轉換成球隊的舞蹈總監，用自己編舞能力創造出自己的不可替代性，她語氣堅定地說：「現在我在這個位置，我會不斷地去精進自己，我想要帶新一代的女孩一起去變強。」
筱晴表示，透過觀摩不同國家啦啦隊的舞蹈還有經營模式，給自己編舞和經營的靈感，「日本啦啦隊很明顯就跟台灣不一樣，跳舞風格落差也很大，歐美就比較像競技啦啦隊，我很喜歡看他們的編排方式然後去融合，來做創新的東西。」言下之意，就是把台灣應援在地化，把舞蹈融合各地優點，進而創造出專屬台灣的應援模式。
筱晴提到，台灣應援啦啦隊最具競爭力、也最有特色的就是和球迷觀眾互動，要讓每次進場球迷都像是參加嘉年華一樣，「台灣啦啦隊就是和觀眾沒有距離，我們會把球迷當作是家人，球迷也把我們當成朋友，這是一種很棒的氛圍。」她也認為，大家都應要以這樣的台式應援文化為傲。
很多人說韓國啦啦隊文化進逼台灣，筱晴坦言，有競爭才有進步，這也能讓台灣市場變得更有競爭力和更國際化。
要成為啦啦隊女孩可不容易，筱晴認為，得擁有正能量、穩定度和真心等3大特點，「氣場是正能量的散發，走上場就可以讓觀眾被你吸住，還有笑容很重要；穩定度就是不管出場表演幾場，不管你天氣再熱、再冷或者是你心情再累，台上都要永遠是保持最好的版本；真心不是你多會跳舞，而是你對這份工作的熱情，其實觀眾都看得出來。」
筱晴強調，啦啦隊女孩臥虎藏龍，不是大家眼中的花瓶、只會跳跳舞，有些甚至還是高材生和工程師，自己也是有超過10年舞蹈老師資歷，近日她也透過自己專長擔任新節目的舞蹈總監，更全程台語教學，並選出全新一組以台語交流的啦啦隊女孩。
筱晴擔任新節目「菜鳥仔ＮICE PLAY」的舞蹈總監，節目是第一個台語啦啦隊養成的實境節目，練習生們經過海選、培訓、競賽，最終站上應援及開場舞的表演舞台，帶領觀眾真實體驗與感受最熱血的台式應援文化。
筱晴表示，台灣本土有最棒的應援文化，自己所屬的樂天球隊就有好多首是用台語唱的應援曲。（編輯：龍柏安）1141126
其他人也在看
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 1 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 20 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 4 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？
作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」自由時報 ・ 2 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
王世堅奪民調第一！欽點最強戰將是「她」
[NOWnews今日新聞]2026台北市長選戰持續升溫，儘管綠營僅有壯闊台灣創辦人吳怡農正式表態，但立委王世堅、沈伯洋，以及前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌等人，都被視為黨內可能人選。至於吳怡農今（2...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 4 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 53 分鐘前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 16 小時前
贏過地瓜！「這澱粉」抗老化、控血糖、改善腸道：還超級護眼
許多人擔心澱粉不利減重，但食安專家韋恩（楊世煒）建議，不妨吃富含花青素與膳食纖維的「紫薯」，它雖屬澱粉類，但抗氧化能力強、纖維含量高，有助於抗老、延緩血糖上升，堪稱超級食物。國健署也表示，花青素能保護眼睛、降低發炎、改善腸道菌相。三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 6 小時前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前