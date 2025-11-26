陸筱晴任樂天舞蹈總監 創台灣應援在地化軟實力

（中央社記者洪素津台北26日電）樂天啦啦隊舞蹈總監筱晴從事啦啦隊行業17年，她不斷充實、找到自己的不可替代性，更把台灣啦啦隊應援在地化，她說，啦啦隊女孩不是觀眾眼中的花瓶，而是代表台灣的軟實力。

筱晴在啦啦隊行業17年，伴隨著樂天桃猿棒球隊（現名）從以前到現在，這段期間她歷經球隊的高低潮，她接受中央社專訪，分享這一路的闖蕩，她曾問自己，「我還可以再跳啦啦隊多久？」後來她找到自己的「不可替代性」，而這也適用於每一名啦啦隊女孩。

筱晴用她的青春陪伴球隊的每一個艱難時刻，「我一直相信啦啦隊不是只有陪著球隊勝利，我們可以陪球隊和球迷度過低潮，因為啦啦隊就是正能量的代表。」

當然啦啦隊女孩除了有正能量還不夠，筱晴從啦啦隊女孩轉換成球隊的舞蹈總監，用自己編舞能力創造出自己的不可替代性，她語氣堅定地說：「現在我在這個位置，我會不斷地去精進自己，我想要帶新一代的女孩一起去變強。」

筱晴表示，透過觀摩不同國家啦啦隊的舞蹈還有經營模式，給自己編舞和經營的靈感，「日本啦啦隊很明顯就跟台灣不一樣，跳舞風格落差也很大，歐美就比較像競技啦啦隊，我很喜歡看他們的編排方式然後去融合，來做創新的東西。」言下之意，就是把台灣應援在地化，把舞蹈融合各地優點，進而創造出專屬台灣的應援模式。

筱晴提到，台灣應援啦啦隊最具競爭力、也最有特色的就是和球迷觀眾互動，要讓每次進場球迷都像是參加嘉年華一樣，「台灣啦啦隊就是和觀眾沒有距離，我們會把球迷當作是家人，球迷也把我們當成朋友，這是一種很棒的氛圍。」她也認為，大家都應要以這樣的台式應援文化為傲。

很多人說韓國啦啦隊文化進逼台灣，筱晴坦言，有競爭才有進步，這也能讓台灣市場變得更有競爭力和更國際化。

要成為啦啦隊女孩可不容易，筱晴認為，得擁有正能量、穩定度和真心等3大特點，「氣場是正能量的散發，走上場就可以讓觀眾被你吸住，還有笑容很重要；穩定度就是不管出場表演幾場，不管你天氣再熱、再冷或者是你心情再累，台上都要永遠是保持最好的版本；真心不是你多會跳舞，而是你對這份工作的熱情，其實觀眾都看得出來。」

筱晴強調，啦啦隊女孩臥虎藏龍，不是大家眼中的花瓶、只會跳跳舞，有些甚至還是高材生和工程師，自己也是有超過10年舞蹈老師資歷，近日她也透過自己專長擔任新節目的舞蹈總監，更全程台語教學，並選出全新一組以台語交流的啦啦隊女孩。

筱晴擔任新節目「菜鳥仔ＮICE PLAY」的舞蹈總監，節目是第一個台語啦啦隊養成的實境節目，練習生們經過海選、培訓、競賽，最終站上應援及開場舞的表演舞台，帶領觀眾真實體驗與感受最熱血的台式應援文化。

筱晴表示，台灣本土有最棒的應援文化，自己所屬的樂天球隊就有好多首是用台語唱的應援曲。（編輯：龍柏安）1141126