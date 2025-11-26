陸筱晴投入啦啦隊行業17年 (圖)

樂天啦啦隊舞蹈總監陸筱晴（圖）從事啦啦隊行業達17年，這段期間她伴著球隊的高低潮，也歷經自己的人氣高低，她想過，「我還可以再跳啦啦隊多久？」後來她發現找到自己的「不可替代性」。（經紀人提供）

中央社記者洪素津傳真 114年11月26日