陸筱晴談韓國啦啦隊文化 有競爭才有進步 (圖)

樂天啦啦隊舞蹈總監陸筱晴（圖）用自己編舞的能力創造出自己的不可替代性，提到韓國啦啦隊文化進逼台灣是好事，有競爭才有進步，也讓台灣市場變得更有國際化和競爭力。（經紀人提供）

中央社記者洪素津傳真 114年11月26日