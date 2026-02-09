陸籍人士冒名入住阿里山員工宿舍 嘉義分署：已送機關查處

林保署嘉義分署位於阿里山國家森林遊樂區員工寄宿舍遭非員工的陸籍人士入住，已違反相關規定。（讀者提供 ／呂妍庭嘉義傳真）

網路流傳有來自大陸哈爾濱的陸籍人士入住阿里山國家森林遊樂區員工寄宿舍，影片中所示地點為林業及自然保育署嘉義分署管理的阿里山第二員工寄宿舍，經嘉義分署緊急了解，當天由一名其他分署簡姓員工登記入住，但當天簡員未上山，卻由其陸籍友人入住，目前已函請其任職機關，針對簡姓員工違反規定行為進行查處。

林保署嘉義分署表示，任職於林保署其它分署的簡姓現職員工依相關管理規範登記申請住宿，但2月2日當天實際入住人員並非簡姓員工，而是他的友人，且該名陸籍友人還自己將影音上傳網路，分署事後得知此事，因已違反相關規範，已函請簡員任職機關進行查處。

嘉義分署強調，員工寄宿舍主要是提供因公上山同仁住宿休息使用，一般不開放外人入住，將檢討寄宿舍管理，確認入住人員與申請資料相符，強化住宿審核與管理機制，以確保寄宿舍使用符合規定。

