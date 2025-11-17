陸籍夫婦購B-2駐地旁土地 引國安疑慮

記者潘紀加／綜合報導

英國《每日郵報》報導，美軍B-2戰略轟炸機隊駐地的密蘇里州懷特曼空軍基地，傳出緊鄰中國大陸人士的土地資產，美國眾議員呼籲政府徹查，維護國家安全。

報導14日引述商業文件指出，美空軍懷特曼基地旁的拖車公園，2017年被來自加拿大的陸籍夫婦擁有的空殼公司買下，而2人在密蘇里州的多處資產，都靠近美國軍事基地或通用汽車等國防企業工廠，且其中1人曾任職於與中共密切相關的外國投資公司，該公司曾利用多種手段收購美國技術，引發美國國安疑慮。

懷特曼空軍基地為美國「核武鐵三角」重要一環，因此美共和黨聯邦眾議員艾福特敦促美國外來投資審查委員會，加強審查相關交易。前中央情報局（CIA）官員萊特表示，利用外國公民與空殼公司是「典型中共情報操作」，例如透過間諜設備潛入基地網路系統，伺機發動網攻，癱瘓設施運作，亦或架設訊號攔截設備，蒐集基地人員手機數據。

2023年發生中共間諜氣球飛越美國事件，使外國土地所有權的國安疑慮浮上檯面，時任密蘇里州州長帕森2024年便頒布命令，禁止遭美國列入黑名單的俄「中」等國企業購買鄰近軍事據點土地。川普政府7月也宣布，將限制中共等潛在「外國對手」購買美國農地。

懷特曼空軍基地為美軍B-2轟炸機隊駐地，近日傳出緊鄰陸籍人士資產，引發國安疑慮。（取自DVIDS網站）