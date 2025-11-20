陸籍女遊客半裸陳屍峇里島青年旅社 同晚至少10房客送醫！疑似為除蟲釀中毒事件

今年9月，印尼峇里島疑似發生集體中毒事件。一名24歲中國籍女遊客入住一間平價青年旅館後疑似中毒身亡，當晚更有多名同住旅客出現不適被緊急送醫。（圖／翻攝星島頭條）

今年9月，印尼旅遊勝地峇里島疑似發生集體中毒事件。一名24歲中國籍女遊客入住倉古區一間平價青年旅館後，竟半裸伏屍床上，床邊垃圾桶內還有大量嘔吐物，疑似中毒身亡。事後更查出當晚有多名同住旅客出現不適需緊急送醫，其中一人更是被送進ICU加護病房治療，但中毒原因暫時仍無法確定。目前媒體報導指向該間旅社曾在事發前3日因臭蟲（床蝨）問題進行全面消毒。

綜合外媒報導，這起事件發生在印尼峇里島倉古區的青年旅社「Clandestino Hostel」。由於該旅社入住一晚房價僅需9美元（約新台幣280元），因此頗受手頭不闊綽的年輕旅客青睞。據了解，死者德琴左戈（音譯，Deqing Zhuoga）在8月31日深夜出現嚴重不適，嘔吐不止。該旅社夜班職員見狀況危急，與保全合力將她送往附近診所救治，但她因醫療費用高昂拒絕進一步治療，只由職員陪同到藥店購買成藥後便返回旅館休息。

根據旅館監視器畫面顯示，德琴左戈在9月1日凌晨回到旅社的床位，然而當天上午，櫃檯人員發現她並未按時退房，前往敲門未獲得回應後開鎖入內，卻發現她只穿著未扣上的藍色上衣，半裸俯臥在床上，已無呼吸心跳，床邊的垃圾桶內則有大量嘔吐物。法醫指出，估計其死亡時間約在2～12小時之間。

報導指出，除了死亡的德琴左戈以外，當晚旅館內至少有20名房客曾出現嘔吐、暈厥、吐血等症狀，其中10人需送院救治。

曾與德琴左戈同房的李蕾拉（音譯，Leila Li）指出，她在8月31日入住旅館，在當日晚餐時間與死者結識，但她之後就因嘔吐不適被送往醫院，更在ICU搶救5日才脫離險境。

她事後回憶指出，當晚房客們用完晚餐後約幾個小時，開始有房客陸續倒下，有人劇烈嘔吐，還有人倒臥在走廊上次日一早，情況進一步惡化，多名房客被送醫搶救，當中有人甚至曾出現吐血症狀，李蕾拉亦病到無法起身，只能緊急送院救治。她還提到：「當我被救護車載走時，德琴左戈已經病重到無法移動，且持續嘔吐數小時。」

李蕾拉表示，自己事後被醫院診斷為殺蟲劑中毒合併食物中毒。不過報導也引述當地警方針對德琴左戈遺體化驗報告稱，死者胃內並未發現殺蟲劑、氰化物、重金屬、有毒化學物或酒精中毒跡象，而是因急性腸胃炎、脫水與電解質失衡導致「低血容量性休克」，且中毒源頭未明。但外媒也同時指出，事發前3日，涉事旅館才因為床蝨（臭蟲）問題進行全面消毒。

目前，當地警方仍在調查這起事件，包括化驗死者生前服用的藥物、食物來源，以釐清中毒源頭，並調查是否涉及集體食物中毒。而涉事旅館仍正常營業。

