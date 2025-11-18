陸籍成員曾買「原爆檯燈」誇可愛 逾4萬人抵制aespa登日《紅白》

日中緊張關係升溫延燒至娛樂界。日本最具代表性跨年節目《第76回NHK紅白歌合戰》日前公布演出名單，南韓女團aespa首度受邀登台，讓粉絲相當期待。但該團的中國大陸籍成員過去涉及原爆的爭議貼文被挖出，引發數萬名網友連署抵制，要求《NHK》取消讓aespa上台演出。

南韓女團aespa的成員寧寧 。 （圖／翻攝Instagram@ imnotningning ）

事件源於2022年，aespa成員寧寧（Ningning，寧藝卓）在社群平台分享一張「原子彈造型檯燈」照片，還附上文字稱，「我買了一盞可愛的燈，覺得怎麼樣？」。該檯燈以重現廣島與長崎原爆後的蘑菇雲為造型，當時就被批評「缺乏歷史敏感度」而引發中日網友論戰。

超過4.5萬人響應「要求取消aespa在 紅白歌合戰的演出 」的連署。（圖／翻攝change.org）

《NHK》在公布今年紅白歌合戰的名單後，許多日本網友在社群平台X抗議，要求撤除aespa的演出資格。有網友質疑，「NHK是把國民當傻子嗎？每年播放原爆紀錄片，卻讓這樣的藝人登台？」、「根本是對受害者的不尊重」、「為什麼要讓強烈的反日歌手登上紅白？」

也有人發起「要求取消aespa在紅白歌合戰的演出」線上連署，截至台灣時間18日中午已獲得超過4.5萬人響應。但也有aespa粉絲聲援，強調「娛樂不該淪為政治戰場」。《NHK》對此尚未做出回應。

