陸籍男性配偶增長引「國安危機」？ 內政部澄清數據遭誤解

近日有媒體報導指稱，近年國人陸籍男性配偶人數明顯增加，甚至質疑恐衍生「國安危機」。對此，內政部出面澄清，強調相關數據遭到錯誤解讀，實際成長原因與疫情期間的低基期及結婚登記遞延效應有關，並非結構性異常，更無外界所稱的國安破口。

內政部說明，109年適逢Covid-19疫情高峰，邊境管制嚴格，當年度國人與陸籍男性結婚登記僅269人，基期明顯偏低。隨後疫情趨緩、邊境解封，原本延後的婚姻陸續完成登記，112年增至1,617人，113年則為1,287人，導致109年至113年間看似成長27.8%，實為疫情後的正常回補現象。

內政部也指出，若從整體結構觀察，113年國人之陸籍配偶共計5,801人，其中男性1,287人、女性4,514人，女性仍占多數，並未出現外界渲染的性別失衡情形。至於兩岸同性婚姻部分，政府自113年9月19日開放兩岸同性伴侶於承認同性婚姻的第三地結婚生效，統計至114年10月，相關婚姻僅130人，其中男性45人、女性85人，與部分報導所稱「九成是中國男性娶台灣男性」明顯不符。

內政部強調，政府自81年起依兩岸人民關係條例，對陸籍配偶來台依親居留即設有面談制度。此次開放兩岸同性婚姻，相關程序亦比照異性婚姻辦理，須檢附經駐外機構驗證的結婚證明文件，並經駐外館處或移民署面談審查通過後，才能向戶政機關完成結婚登記。

內政部重申，政府在推動婚姻平權、保障人民基本權利的同時，亦不會忽視國家安全考量，將因應當前兩岸情勢，持續強化審查與把關機制，呼籲外界勿以片面數據渲染恐慌，以免誤導社會視聽。

