陸籍配偶六改四衝擊健保？ 石崇良：父母可依親納保恐不公平
國民黨團提案修法「陸籍配偶六改四」，擬將取得身分證年限從六年降低為四年，不過因陸籍配偶父母親若達70歲以上，可依親來台納保，引發外界關注健保公平性。衛福部長石崇良連續兩天對此回應指出，修法權限不在衛福部手上，但因涉及健保，目前僅有陸籍配偶雙親可依親，其他外籍配偶則無相同規定，恐造成納保不公平現象。
現行陸籍配偶取得身分證年限為六年，立法院國民黨團提案主張，應比照外配取得身分證規定，從六年改為四年，但因陸配的父母若符合一定條件，可來台依親並納入健保，外界質疑恐導致健保破產。
石崇良今天下午出席台灣癌症基金會頒獎活動，會前接受媒體聯訪時強調，自己是從事務官升上衛福部長，長期以來都按照專業去做各項評估，「我就是講真話」、「我講話很直」，修法不關衛福部的事，只是大家談到健保，那他就把事實點出來。
石崇良表示，依照健保法規定，非中華民國國籍者若要加入健保有三個方式，一是在台居住、居留6個月以上，二是直接受雇，三則是在台灣出生的新生兒。就健保納保權益而言，陸籍配偶與其他國籍的外籍配偶適用條件完全一致，不會因入籍年限是四年或六年而出現差異。
石崇良指出，主要差別在於，陸籍配偶取得台灣國籍後，70歲以上父母可使用依親方式來台，六個月後就能加入健保，其他國籍配偶的父母親卻沒有相同規定，「我昨天講的公平正義重點是這個地方」。
石崇良重申，「所有國人都是長期繳納健保，大家應該要一起珍惜健保資源。」依親相關規定不屬於健保法，比較陸籍配偶與其他國籍在台灣居留者，其他國籍居留者沒有依親規定，僅陸籍配偶擁有，可能造成納保不公平現象。健保需要全民共同維護，才有辦法長期穩健發展。
石崇良昨天在立法院列席前告訴媒體，目前看到陸籍配偶依親來台居留多數是高齡者，其繳納的健保費遠不如支出，至於台灣人及台灣本地高齡者都從年輕時開始繳費，後期才使用，對健保永續有很大貢獻，所以針對高齡者依親入籍台灣使用健保，從公平正義方面來看，確實需要謹慎思考。
