陸籍配偶參政權實質死亡 邱垂正：需要更多社會共識
內政部主張依循國籍法，擔任民選公職陸籍配偶必須提出放棄中華人民共和國國籍證明，構成陸籍配偶參政權實質已死。陸委會主委邱垂正今天說，陸籍配偶等原陸籍人士應考試、服公職沒有問題，擔任民選公職需要更多社會溝通，必須有共識。
邱垂正今天上午在文化大學大新館出席「2025當代中國研究國際研討會－國際新秩序下的中國治理」，他會後受訪表示，行政部門依法行政，國籍法要求擔任公職者必須在就職日起一年內放棄外國籍，這不是僅僅針對對岸，例如阿根廷等國家不能放棄國籍，倘若這些國家的人符合資格要在台參政，也會受到國籍法限制，被要求放棄外國國籍。
邱垂正認為，陸籍配偶等原陸籍人士應考試、服公職沒有問題；擔任民選公職人員部分當然需要更多的社會討論溝通，必須有共識。
國民黨立法院黨團昨天表示，擬將透過修法保障陸籍配偶等原陸籍人士在台參政權。
邱垂正回應，內政部主管國籍法；陸委會主管兩岸條例，任何修法都必須有社會共識。國籍法要求所有擔任民選公職人員不得擁有雙重國籍，那就是不得有中華民國以外國籍，「我們尊重內政部主管機關的解釋」。
陸委會副主委梁文傑昨天在例行記者會上坦言，目前來說陸籍配偶在台參政權實質已是死亡狀態。當時媒體詢問，內政部要求擔任民選公職的陸籍配偶等原陸籍人士必須提出放棄中華人民共和國國籍證明，由於實務無法達成，這是否構成陸籍配偶在台參政權實為死亡狀態？梁文傑說，「目前來講，我想很可能就是這樣的結果，目前、以目前來講」。
