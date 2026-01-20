陸籍配偶周滿芝涉為中國發展組織 無罪更審逆轉改判8年
台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受中國大陸指示與資助，在台發展組織，高雄高分院判決無罪，但最高法院認定原判決調查未盡發回。高雄高分院更審，今天依周滿芝涉犯國安法，逆轉改判有期徒刑8年，全案可上訴。
台灣高等法院高雄分院上午9時30分更一審宣判。周滿芝本人今天未到庭聽判。詳細判決理由仍未公布。
全案起於，根據台灣高等檢察署高雄檢察分署起訴，周滿芝原為「中國陝西省愛國主義志願者協會」成員，民國92年嫁來台取得身分證，104年間參與籌組「中國愛國黨」，其後成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」及「台灣新住民關懷總會」。105年並加入中國統一戰線工作委員會，負責部門為中國愛國主義志願者協會台灣發起工作組。
檢方指控，周滿芝106年在台成立「愛國主義志願者協會」，隨後赴中國湖南會晤中國統戰部官員，尋求資助在台發展組織；107年又赴陸簽署「中華海峽兩岸（民間）愛國促統宣言」，以「高雄市新住民關懷協會」名義在台招攬陸配等。
高雄高分院合議庭審理後，認為依調查局函復兩個涉案中國組織無中國官方實質控制或關聯事證；周滿芝會晤中國統戰人士、獲資助及招攬陸籍配偶等部分，檢察官舉證不足，據此判決無罪。但全案經上訴最高法院，最高法院認定原判決有調查未盡、理由欠備的違誤，據此撤銷發回高雄高分院更審。
