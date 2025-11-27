陸籍配偶徐春鶯涉詐欺等案 新北檢聲請羈押禁見獲准
陸籍配偶徐春鶯涉觸犯詐欺等案，遭台灣新北地方檢察署聲請羈押；檢方今天（27日）說，同案被告還有數人已被檢方諭令交保候傳，而徐春鶯被聲押，新北地院正在審理，裁定後對外說明。新北地院傍晚表示，被告涉嫌違反銀行法、反滲透法等，犯罪嫌疑重大，並有逃亡之虞，裁准羈押禁見。
新北地方法院傍晚發布簡訊文字表示，對於徐春鶯所涉銀行法案件，經新北地院訊問並參酌檢察官所提出之相關事證，認為被告涉嫌違反銀行法第125條、刑法詐欺等罪、反滲透法第4條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信。
依據台北市府新住民事務諮詢委員會網站，徐春鶯於民國112年時曾任第8屆北市新住民事務諮詢委員會府外委員，當時身分為台灣新住民發展協會名譽理事長。
徐春鶯熱心積極爭取陸籍配偶在台公民權益，台灣民眾黨曾擬提徐春鶯進入不分區立委名單。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
民眾黨徐春鶯慘了！捲吸金案涉違銀行法、詐欺 新北地檢聲押了
即時中心／高睿鴻報導曾差點列入民眾黨不分區立委名單、擔任台灣新住民發展協會理事長的徐春鶯，因之前捲入「天擎生技公司吸金案」，遭新北地檢署今（27）依涉違銀行法、詐欺等罪，向法院聲請羈押。新北地院正在開庭中。民視 ・ 3 小時前
涉貪羈押174天 陳歐珀5百萬交保後首度開庭
社會中心／綜合報導前民進黨立委陳歐珀，涉嫌收賄和詐領助理補助款共874萬，遭起訴求刑24年2月，今年六月開始羈押禁見174天，24日裁定500萬交保，今天交保後首度開庭，法官詰問兩名證人，汽車租賃業者否認行賄，堅持給的是政治獻金，時任公路局運輸組長，則否認有受到任何壓力。民視 ・ 1 天前
雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部：人已在杜拜警局
雲林縣陳姓夫妻本月23日搭機前往伊斯坦堡參加當地旅行團的中東16天之旅，不料24日飛抵阿布達比，陳先生竟在機艙空橋被5名...聯合新聞網 ・ 2 小時前
廖國棟處理請託案涉收賄70萬元 一審判刑7年6月
前國民黨立委廖國棟涉貪污案一審被判刑8年半。檢方查出，廖另處理請託案時收70萬元賄款，並分給辦公室主任丁復華20萬元，去年8月間依貪污治罪條例行、收賄罪起訴。北院今天（27日）依貪污罪判處廖國棟7年6月徒刑，褫奪公權3年。可上訴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
曾傳列民眾黨不分區立委 中配徐春鶯涉詐欺案遭新北檢聲押
台灣新住民發展協會理事長徐春鶯過去因傳出被納入台灣民眾黨不分區立法委員提名名單，引發爭議風波。而今(27)日傳出，徐春鶯因涉犯詐欺案，遭新北地方檢察署聲請羈押。出生於上海的徐春鶯，1993年嫁來台灣，...華視 ・ 2 小時前
陸配徐春鶯涉詐欺等案 遭新北檢聲請羈押
（中央社記者黃旭昇新北27日電）陸配徐春鶯涉觸犯詐欺等案，遭台灣新北地方檢察署聲請羈押；檢方今天說，同案被告還有數人已被檢方諭令交保候傳，而徐春鶯被聲押，新北地院正在審理，裁定後對外說明。中央社 ・ 3 小時前
昔傳排入白營「不分區安全名單」...中配徐春鶯今爆涉犯詐欺遭檢調聲押禁見、等候開庭
曾因外傳民眾黨將把徐春鶯排入不分區立委安全名單，遭受外界大量非議，最後並沒出現在名單上。放言 Fount Media ・ 2 小時前
才遭員工背刺！館長蛋捲副業「開不到2個月」怒收攤 震撼原因全說了
網紅館長陳之漢近來遭到三位公司的元老級員工聯手毀滅式爆料，事件不斷延燒，而館長則在15日開直播時否認，更聲稱要收掉10月初才開幕的蛋捲店，沒想到近日有網友發現館長蛋捲店的機台已經撤出，遭質疑是否要收攤。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港宏福苑大火／獨特百年文化遺產助長火苗 結構技師點破竹編鷹架「助燃三大關鍵」
香港宏福苑日前爆發五級大火，火勢沿外牆一路狂燒、難以控制，外界第一時間就質疑是否與當地工地常見、被視為傳統文化工藝的「竹編鷹架」有關。建築安全履歷協會創會理事長、結構技師戴雲發直指，竹編鷹架在這場災難中確實扮演重要助燃角色，其結構特性與現場條件「剛好組成最危險的火災環境」。鏡報 ・ 3 小時前
尾隨跟車進場避繳停車費290元 監視器現形遭罰4萬元
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 因小失大！桃園一名男子阿淵（化名）今年5、6月間將車子停在桃園國際機場第一航廈附近一處停車場，但他為了省下僅數十元的停車費用，卻以「尾隨跟車」方式進場，總共成功5次，省下290元停車費，不過停車場業者後來發現異狀，調出監視器蒐證提告，桃園地院法官審理後，判處阿淵拘役40日，得易科罰金4萬元。 判決指出，今年5、6月間...匯流新聞網 ・ 3 小時前
香港宏福苑大火 李嘉誠等捐款協助受災居民
（中央社記者張謙香港27日電）香港新界大埔宏福苑發生嚴重大火，許多居民的住房被焚毀，暫時住在政府設立的臨時庇護中心，富商李嘉誠等人今天宣布捐款協助這些居民度過難關。中央社 ・ 3 小時前
香港大火／宏福苑惡火連燒7棟31層 警初步調查曝光：「2疑點」極不尋常
香港大埔宏福苑社區昨（26日）下午發生大火，火勢凶猛，短時間連燒7棟大樓，造成至少44人死亡、279失聯，引發國際關注。由於宏福苑大火規模罕見，且在短時間內升至最嚴重的5級火警，災情30年來最為慘重，對此香港警方質疑火勢蔓延速度「極不尋常」，並列出2大疑點。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
香港大火死亡人數增至55人、逾200人失聯 港府：在樓內找到生還者｜不斷更新
香港新界大埔宏福苑昨天（26日）下午3時發生大火，目前已造成55人喪生、200多人據指失聯；中國官媒央視網今天引述港府消防處消息說，搜救人員在一些樓層找到了生還者。警方已逮捕3名嫌疑人，分別為宏福苑維修工程中的工程公司負責人，均涉嫌誤殺。警方不排除有更多人被捕。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
中國施壓 日本改口了？高市早苗稱「無立場認定台灣地位」黃暐瀚用大谷翔平比喻：外界搞混了兩個議題
高市早苗稱「無立場認定台灣法律地位」外界質疑改口？黃暐瀚解析：沒有撤回！舊金山和約台灣地位與存立危機事態是兩回事。面對中國觀光抵制、水產禁令施壓，高市仍堅持11月7日發言「既不多也不少」。黃暐瀚：台海封鎖觸發日本危機才是重點，法律地位另一題。風向台灣 ・ 6 小時前
中國大陸突宣布上映《賽德克巴萊》 首次「上下集未刪減版」登大銀幕
中日關係這陣子因為日本首相高市早苗的「台灣有事」言論緊張，今（26）日中國大陸更宣布上映台灣電影《賽德克巴萊》上下部，似乎想藉此表達抗日情緒。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 5 小時前
香港大火37歲消防員殉職！原定12月完婚
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑昨（26）日下午發生大火，火勢造成慘重災情，已經至少44死且還有200多人失聯，37歲的消防員何偉豪因此不幸殉職，據了解，何偉豪與愛情長跑10年的女友本來將在下...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
1.25兆國防預算惹議！呂秀蓮狠嗆這群人受益
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）國防特別預算，預計在民國115年至122年的8年間投入打造「台灣之盾」。對此，前副總統呂秀蓮表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 52 分鐘前
香港宏福苑五級大火釀55死 72歲婦獨自在家靠女兒1通電話逃生
根據陸媒《紅星新聞》報導，宏福苑大火釀55死的悲劇，有一名72歲的陳姓女住戶回憶逃生過程，他們一家住在起火大樓的3樓，事發當下家人全在南韓旅遊，她獨自一人在家；陳婦起初根本不知道外頭失火，也沒注意到火警鐘是否有響起，靠女兒從南韓來電告知「失火了」，她才拿著手機...CTWANT ・ 1 小時前
阿布達比「5警押走台灣人」！外交部出手了
[NOWnews今日新聞]台灣一對來自雲林的陳姓夫妻原計畫飛往土耳其伊斯坦堡遊玩，23日自桃園機場搭乘阿堤哈航空（EtihadAirways，EY）出發，卻在阿布達比轉機時突生變故。陳男於登機閘口通往...今日新聞NOWNEWS ・ 43 分鐘前