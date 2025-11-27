陸籍配偶徐春鶯涉詐欺等案 新北檢聲請羈押禁見獲准

陸籍配偶徐春鶯涉觸犯詐欺等案，遭台灣新北地方檢察署聲請羈押；檢方今天（27日）說，同案被告還有數人已被檢方諭令交保候傳，而徐春鶯被聲押，新北地院正在審理，裁定後對外說明。新北地院傍晚表示，被告涉嫌違反銀行法、反滲透法等，犯罪嫌疑重大，並有逃亡之虞，裁准羈押禁見。

陸籍配偶徐春鶯（圖）涉觸犯詐欺等案，遭台灣新北地方檢察署聲請羈押。（中央社資料照）

新北地方法院傍晚發布簡訊文字表示，對於徐春鶯所涉銀行法案件，經新北地院訊問並參酌檢察官所提出之相關事證，認為被告涉嫌違反銀行法第125條、刑法詐欺等罪、反滲透法第4條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信。

依據台北市府新住民事務諮詢委員會網站，徐春鶯於民國112年時曾任第8屆北市新住民事務諮詢委員會府外委員，當時身分為台灣新住民發展協會名譽理事長。

徐春鶯熱心積極爭取陸籍配偶在台公民權益，台灣民眾黨曾擬提徐春鶯進入不分區立委名單。

