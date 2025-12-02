陸籍配偶錢麗喊話給共產黨在台執政機會 民進黨團：史無前例

中國大陸籍配偶、華碩員工錢麗因宣揚武統遭台灣政府廢止依親居留。錢麗今天在社群媒體表示，請給中國共產黨在台執政機會。民進黨立院黨團回應，這真是史無前例！錢麗可以在台灣批評賴清德總統，但有能力在中國大陸指控、辱罵、批評中國領導人習近平嗎？

民進黨團今天下午舉行記者會，回應國防特別條例遭藍白在立法院程序委員會暫緩列案，並接受媒體提問。

媒體詢問錢麗在社群媒體言論，民進黨立委沈伯洋表示，錢麗說要消滅中華民國、消滅台灣，相信每個國民都知道這是非法行為，這些非法主張都不應該進入制度，這一年來發生太多，把貪污、偽造文書及詐欺都說成是司法迫害，現在連消滅中華民國也被說司法迫害，這是不好的習慣，法治已經建立起來，應遵守遊戲規則。

民進黨團書記長陳培瑜指出，錢麗不如回去跟中國高官說，全世界民主自由國家都樂意到中國分享自由民主實踐的經驗，給全世界民主自由國家一個機會，到中國實施民主自由，讓人民看看什麼叫真正的選舉，包括可以一邊投票、一邊罵總統，也可以在立法院裡修改法律，這才是民主自由體現，雖然有些混亂、沒效率，但也彰顯多元樣態，希望每一個人能持續發聲。

民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，這真是「史無前例」，「史無前例」的錢麗講了「史無前例」的話，錢麗可以在台灣批評總統賴清德，但有能力在中國指控、辱罵、批評中國領導人習近平嗎？台灣國人都很清楚，可以在台灣言論自由批評總統，但中國人民可不敢在中國批評習近平。