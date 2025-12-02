陸籍配偶錢麗喊話給共產黨在台執政機會 移民署：已廢止依親居留

中國大陸籍配偶、華碩員工錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍。錢麗今天又在社群媒體發文，請給中國共產黨在台執政機會，引發各界爭議。移民署今天表示，已廢止錢麗的依親居留許可。

錢麗則透過網路社群表示，會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，也會訴求內政部及行政院賠償。

移民署2日表示，已廢止錢麗的依親居留許可。（資料照／移民署提供）

錢麗經營解放軍粉專宣揚武統，內政部等機關日前認定，錢麗言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，被註銷台灣身分及戶籍。陸委會日前表示，不排除註銷其長期居留許可。



不料，錢麗今天又在社群媒體發文，請給中國共產黨在台執政機會。

廣告 廣告

內政部移民署傍晚告訴中央社記者，錢女於依親居留期間的行為，有危害國家安全或社會安定之虞，違反《大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法》第14條第1項第4款規定，經會商大陸委員會等相關機關後，廢止其依親居留許可，昨天送達通知。



針對錢女在台停留期間，有關工作與健保事宜，移民署說，由相關權責機關依規定辦理。若她後續在台另有違法情事，由各主管機關依法妥處。



移民署表示，關於錢女在台停留期限，未來仍需視其個案狀況而定。

民進黨團今天下午舉行記者會，回應國防特別條例遭藍白在立法院程序委員會暫緩列案，並接受媒體提問。

媒體詢問錢麗在社群媒體言論，民進黨立委沈伯洋表示，錢麗說要消滅中華民國、消滅台灣，相信每個國民都知道這是非法行為，這些非法主張都不應該進入制度，這一年來發生太多，把貪污、偽造文書及詐欺都說成是司法迫害，現在連消滅中華民國也被說司法迫害，這是不好的習慣，法治已經建立起來，應遵守遊戲規則。

民進黨團書記長陳培瑜指出，錢麗不如回去跟中國高官說，全世界民主自由國家都樂意到中國分享自由民主實踐的經驗，給全世界民主自由國家一個機會，到中國實施民主自由，讓人民看看什麼叫真正的選舉，包括可以一邊投票、一邊罵總統，也可以在立法院裡修改法律，這才是民主自由體現，雖然有些混亂、沒效率，但也彰顯多元樣態，希望每一個人能持續發聲。

民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，這真是「史無前例」，「史無前例」的錢麗講了「史無前例」的話，錢麗可以在台灣批評總統賴清德，但有能力在中國指控、辱罵、批評中國領導人習近平嗎？台灣國人都很清楚，可以在台灣言論自由批評總統，但中國人民可不敢在中國批評習近平。