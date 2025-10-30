陸籍配偶錢麗經營解放軍臉書粉專鼓吹武統 陸委會：已廢止台灣身分與戶籍
民進黨立委王定宇今天在立法院質詢時指出，一名陸籍配偶錢麗，在台經營臉書解放軍社團，鼓吹武統且多次檢舉台灣民眾違反中共法律、恐嚇台灣民眾。陸委會副主委沈有忠表示，經相關部會討論，移民署已於8月25日廢止錢麗的台灣身分與戶籍，8月28日也已辦理戶籍廢止登記。
王定宇上午在立法院外交及國防委員會質詢時表示，今年4、5月傳出，一名在華碩工會任職的陸籍配偶錢麗，不僅在公司以中華人民共和國法律，逐條檢視上司與同事，並向中國大陸舉報，錢麗也檢舉台灣民眾違反中共法律、恐嚇台灣民眾，並成立解放軍臉書粉專，鼓吹武統，因此遭到各界檢舉。
沈有忠表示，經過相關部會多次討論，已在8月25日請移民署廢止錢麗的台灣身分與戶籍，回到「居留」狀態，8月28日也已辦妥錢麗的戶籍廢止登記。
王定宇詢問，錢麗是否為首例被剝奪中華民國國籍的人？沈有忠說明「其實已經有好幾位了」。
此外，王定宇另詢問，公股行庫使用的資料庫，和中國大陸的資料綁在一起，以致遭中共懸賞的官兵，成為銀行高風險名單。
國安局副局長陳松吉表示，行庫採用 KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）資料庫，應該直接排除中方惡意制裁名單，國防部已在處理個案，後續若有需要，會由國安局協助，金管會銀行局下周也將邀集銀行公會和業者開會，要求第一線審查人員加強宣導，使用 KYC 資料庫，不可將中方制裁的名單納入查核項目。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
台南「全糖市」連道路也是甜的？南鐵工程挖出清朝製糖遺物
台南暱稱「全糖市」，台南鐵路地下化工程近期出土清領糖業遺構及遺物，道路修築疑就地取材，使用周遭糖間遺棄糖漏、瓷器等，再混雜滿地糖碎，不難想像當時製糖產業蓬勃，連道路也是甜的。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
不爽媽媽叫他回家！9歲男童狠持菜刀弒母 臨死前「1舉動」讓目擊者鼻酸
人倫慘劇！今年9月間，巴西聖保羅發生一起恐怖命案，一名年僅9歲的男童街頭玩耍，因不滿媽媽叫他回家，竟持菜刀刺死37歲的母親Caline Arruda dos Santos，母親驚愕之下，仍不願責怪孩子，反而臨死前要求孩子「給她一個擁抱」，消息一出震驚當地居民。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
非洲豬瘟延燒 紀姓獸醫：情義已盡 明年不簽特約
紀姓特約獸醫被檢方約談請回。他昨發文指自己是口蹄疫受災戶，1999年結束南部的養豬事業後，回台中開業，那時他簽了犬舍的顧問獸醫師，一年光是賣七合一疫苗就達一萬劑，根本不需要再回到傷心的豬場。聯合新聞網 ・ 6 小時前
川習會登場前 川普宣布︰已指示國防部立即展開核武測試
美國總統川普（Donald Trump）今天（30日）上午10時在南韓與中國國家主席習近平會面，就在川習會登場不久前，川普宣布他已指示國防部「立即」開始測試美國的核子武器，以回應對手國家的核試驗。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
鄭麗文重申「我們是中國人」 徐巧芯：應該包容！別扣中共同路人帽子
國民黨新任黨主席鄭麗文日前高喊「讓台灣人自豪說我是中國人」，近日接受媒體專訪時又稱，「我們是台灣人也是中國人」，還稱未來說不定年輕人說趨之若鶩。對此，國民黨立委徐巧芯今（30）日表示，這是文化上、歷史上的自我認同，「社會、政府、政黨應該給予最大包容空間」，不是只要聽到「中國人」三個字就把人家扣中共同路人的帽子。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
無照翁超速撞死伸港小姊妹！喊冤「她們闖紅燈」至今未賠償…重判1年2月
去年2月，彰化伸港鄉發生重大車禍，陳家3姊弟放學走斑馬線時，遭一名無照的74歲蕭姓老翁開車撞飛，導致10歲姊姊、9歲妹妹重傷命危，經醫院搶救後相繼離世。但蕭男肇事後，始終否認有過失，還辯稱是小姊妹闖紅燈釀禍，法官認為蕭男超速行駛，又未禮讓行人，且至今仍未與家屬和解，依過失致死罪判處1年2月徒刑。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 58 分鐘前
燕子口堰塞湖警戒13天成功拆彈 馬太鞍堰塞湖仍有隱憂
花蓮燕子口堰塞湖靠工程團隊開道，直衝壩體上方降挖引流，29日成功拆彈，結束13天警戒。光復鄉馬太鞍溪堰塞湖雖早已溢流，但壩體仍未潰決，且有大量土砂堆積坡面，仍有隱憂，解除紅色警戒後，仍需長期監測。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
流水席「壓軸美食」上桌賓客全愣住 南部人秒懂含意：趕阿嬤的手段
流水席是台灣特殊的文化之一，尤其以中南部最為盛行，餐桌上時常出現澎湃的菜色與意想不到的料理。近日就有一名女網友吃流水席到尾聲時，突然端出一桶又一桶的冰淇淋，讓她超傻眼，詢問南部都這樣嗎？不少南部人看到後會心一笑，解釋「這是趕阿嬤的手段」。中時新聞網 ・ 11 小時前
通勤族注意！11月起板南線、淡水信義線將調整班距 理由曝光了
即時中心／高睿鴻報導隨著時節邁入年底，台北捷運板南線、淡水信義線等，都必須承接多項大型活動帶來的人潮。北捷公司今（30）日表示，年底有數場大型活動陸續登場，像是大巨蛋演唱會、百貨周年慶、新北耶誕城、信義區耶誕市集等；為加強疏運人潮、提供更便利的服務，從11月起，板南線平日上午尖峰時段提前開始加密班距、板南線及淡水信義線也陸續調整假日班距。民視 ・ 1 小時前
CNN：與美平起平坐 中國已勝利
「川習會」今天登場，ＣＮＮ分析，對中國國家主席習近平而言，這場歷史性會面展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」時刻，無論會談結果如何，對中國都是一場勝利。聯合新聞網 ・ 5 小時前
中對台「長臂管轄」頻傳 立院外委會10/30增列專案報告
（中央社記者吳書緯、游凱翔台北29日電）中國近期頻形塑對台「長臂管轄」假象，國安局長蔡明彥今天說，中共此舉沒有實質意義，建議不要落入中共設定的議題框架。立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇30日增列議程，邀請國安局等就中共對台「長臂管轄、跨境鎮壓」及相關應處，進行專案報告。中央社 ・ 19 小時前
臨時牙痛超崩潰！他找10間診所都要「等1個月」氣炸 牙助揭背後真相
許多牙醫診所都需要預約，因此若臨時牙痛就醫，往往無法立即看診，只能忍耐，造成不少人的困擾。一名網友表示，自己因牙痛想就醫，打了近10間診所卻都要等上一個月，忍不住好奇詢問：「台灣牙醫診所明明很多，為何還這麼忙碌？」貼文曝光後，引來不少牙助留言說明，並非診所不接患者，而是真的看不完，因為台灣人普遍缺乏牙齒照護概念，甚至基本清潔都做不好，才會出現突發牙齒問題。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
川習會上午登場 反中民眾釜山現場示威
美國總統川普（Donald Trump）及中國國家主席習近平今天（30日）上午將在南韓釜山進行會談，傳聞可能是會面場所的金海國際機場鄰近道路一早就出現反中民眾示威，大喊「習近平out」等語。這次峰會是2019年後美中兩國領導人首次會面。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
川習會將登場 美官員：相信川普不會被迫表態反台獨
（中央社記者侯姿瑩華盛頓29日專電）全球矚目的川習會即將在韓國釜山登場。CNN報導，美國資深官員表示，有信心美國總統川普在會談中不會被迫表態反對台灣獨立，並強調，會談焦點在於中國以關鍵礦產出口管制「挾持全球經濟」的問題。中央社 ・ 5 小時前
川普一見面就嗆習近平「這很不好」 會前會中都是火藥味！
川普一見面就嗆習近平「這很不好」 會前會中都是火藥味！EBC東森新聞 ・ 1 小時前
陸軍戰車「沿路噴黑煙」？十軍團發聲：柴油引擎的正常現象
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導股市分析師吳東昇昨（29）日在臉書上傳一段戰車沿路噴黑煙的影片，並幽默寫下：「別笑！這很可能是全球最新型的『匿蹤...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
【本日焦點】蔣萬安：輝達總部確定落腳T17、T18／普發現金限制代領 家長批擾民／世界大賽大谷失4分吞敗 藍鳥扳平系列賽
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1. 蔣萬安：輝達總部確定落腳T17、T18 2. 普發現金限制代領 家長批擾民 3.世界大賽大谷失4分吞敗 藍鳥扳平系列賽 4.輝達宣布與Nokia合作 砸10億美元投資 5.死亡豬隻化製三聯單疑遭塗改 中市已送檢調Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 19 小時前
里長罕見惹怒張善政！他狠酸：還在大罷免？
[NOWnews今日新聞]桃園市政府27日舉行「成功二橋」動土典禮，市長張善政到場致詞，未料，遇上當地忠義里長陳淑珮率里民拉布條抗議，怒批過程倉促、沒和地方溝通，疑似讓張善政罕見動怒，隔空喊話：「陳情...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
中配錢麗「舉報」華碩CEO台獨、鼓吹武統 陸委會首度證實「已除籍」
筆電大廠華碩今年3月被爆工會「染紅」，中國籍配偶女員工錢麗利用中國法律對公司事務指指點點，甚至指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」、發表「懲治台獨」言論等，陸委會今（30）日答詢時首度證實，8月25日已請移民署廢止錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留的狀態。自由時報 ・ 1 小時前