陸籍４漁民走私20億毒品 起訴

海巡人員去年九月查獲走私毒品母船，將孫姓船長等四人押解至安平商港。 （資料照片）

記者王勗∕台南報導

柬埔寨籍漁船「ＹＡＭＡ６８」去年九月在泰國灣走私四百九十八塊海洛因等大量毒品，在東沙海域遭海巡署查獲，連同船上四名大陸漁民被押至安平商港。台南地檢署日前偵結，依運輸第一、二、三級毒品及《懲治走私條例》之私運管制物品進口未遂罪嫌起訴。十四日移審台南地院。

孫姓、吳姓、李姓及侯姓等四名大陸漁民，以每人人民幣十萬元代價，接受自稱「代理」人指示出海接運違禁物品。由孫男擔任船長，去年九月三日駕駛柬埔寨籍母船，從柬國西哈努克市出航，隔天航行至泰國灣和不詳子船併靠。

這艘不明船舶接著將毒品拋至母船甲板，再藏放至船艙。包括四九八塊雙獅牌海洛因磚、大麻（花）三百九十九包、冰毒、一粒眠等，各級毒品總重達七百一十八點一九公斤，市價超過二十億元，足供近二百五十萬人次吸食。本次查獲一級毒品海洛因為近五年查獲數量之最。

同月十三日下午，孫姓船長懸掛中華民國國旗航行至東沙海域等待小船接應，海巡巡防艇上前查處，孫姓船長卻開船衝撞並在海面蛇行逃逸，經一小時追逐海巡人員才趁兩船靠近間隙登船控制人員，且在甲板發現部分毒品。後將漁船押解至安平商港清倉搜索，查扣一至三級大量毒品，四名大陸漁民也被送辦收押。