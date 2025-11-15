陸籲公民暫勿前往日本 蔡正元：可能只是前菜

日本首相高市早苗表態，「台灣有事」恐將構成「存亡危機事態」。中國大陸外交部要求大陸民眾近期避免前往日本，並將在17日起在黃海中部進行3天的「實彈射擊」。前立委蔡正元認為，中國大陸提高對日本旅遊的警示水平，這可能只是前菜而已。

針對中國大陸外交部要求大陸民眾近期避免前往日本，蔡正元15日在《中天辣晚報》節目中表示，這可能是前菜而已。因為大陸並沒有正式禁止公民到日本旅遊，但是用另外一個方法，就是到日本旅遊會冒著不可預測的旅行風險，所以提高對日本旅遊的警示水平，然後要求盡量沒有必要，不要去日本旅遊。

蔡正元接著表示，同時大陸三大航空公司又推出了一個新措施，如果在12月31日之前有訂購到日本去旅遊的機票，包括退票、改航班、改日期，都不收費。中國國航、南航、東航是飛往日本最主要的班機，這個就是開始對日本施壓，因為「早苗有事」，就讓你日本有事。

面對這樣的壓力，日本旅遊業、旅館、市場、餐廳、景點、泡湯溫泉，都會受到一連串的影響，因為大陸觀光客比例最高，若大陸觀光客不去日本的話，還會產生削價競爭，他們收入迅速冷凍，突然之間感到收入減少，所以日本有事，反過來看高市早苗會怎麼做。

蔡正元認為，未來還會有其他的措施，這只是前菜，一定要日本人痛，才會去給高市早苗壓力。

